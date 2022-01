Jong Ajax heeft de opmars in de Keuken Kampioen voortgezet door maandag met 2-1 van FC Den Bosch te winnen. De ploeg van trainer John Heitinga klom naar de gedeelde tweede plaats.

Den Bosch begon sterk op Sportpark De Toekomst en kreeg kansen via Ryan Leijten en Jordy van der Winden. Die laatste zag zijn schot vanaf de middenlijn op het dak van het doel belanden.

Daarna greep Jong Ajax het initiatief en dat leverde halverwege de eerste helft de openingstreffer op. Amourricho van Axel Dongen, die zondag tegen FC Utrecht nog zijn debuut maakte in de hoofdmacht, zag zijn inzet voor de voeten van Christian Rasmussen belanden. De Deen schoot van dichtbij simpel raak.

Na rust golfde het spel op en neer en dat leek in het voordeel van Den Bosch, dat in de 72e minuut via invaller Sebastiaan van Bakel op gelijke hoogte kwam. Pas vier minuten voor tijd was het Ar'jany Martha die de thuisclub met een rake kopbal alsnog de zege bezorgde.

Christian Rasmussen werkt de bal van dichtbij langs Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Christian Rasmussen werkt de bal van dichtbij langs Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Foto: Pro Shots

Jong Ajax al dertien duels op rij ongeslagen

Jong Ajax breidde de ongeslagen reeks zo uit naar dertien wedstrijden. De laatste nederlaag van de Amsterdammers dateert van begin oktober, toen Helmond Sport met 3-1 te sterk was.

Jong Ajax staat net als Excelsior zes punten achter koploper FC Volendam. De Rotterdammers hebben nog wel een wedstrijd tegoed, omdat vorige week het duel met ADO Den Haag werd afgelast vanwege een corona-uitbraak.

Voor hekkensluiter FC Dordrecht is het nieuwe jaar goed begonnen. De ploeg won ten koste van Jong AZ ook de tweede wedstrijd na de winterstop. Door doelpunten van Anouar El Azzouzi en Stijn Meijer werd het 2-0. Dordrecht heeft nu al evenveel duels gewonnen als in de hele eerste seizoenshelft.

