Tonny Vilhena heeft maandag een transfer naar Espanyol gemaakt. De club uit La Liga huurt de vijftienvoudig Oranje-international met optie tot koop van het Russische FC Krasnodar.

Vilhena staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Krasnodar, dat hem overnam van Feyenoord, de club waar hij groot werd. In Rusland heeft de middenvelder nog een contract tot medio 2024.

In de afgelopen dagen waren er geruchten over een terugkeer van Vilhena naar Feyenoord, maar zover is het dus niet gekomen. Na 79 wedstrijden, negen goals en acht assists namens Krasnodar kiest hij voor een Spaans avontuur.

De 27-jarige Vilhena treft in Espanyol de nummer elf van de Spaanse competitie. De tweede club van Barcelona presteert wisselend met zeven zeges, vijf gelijke spelen en acht nederlagen.

Vilhena is al jaren niet meer in actie gekomen voor het Nederlands elftal. Zijn laatste van vijftien interlands dateert van november 2018. Vorig jaar zat hij onder bondscoach Frank de Boer nog wel in de voorselectie voor het EK, maar behoorde hij niet tot de definitieve groep.

Op Vilhena's erelijst prijken vijf prijzen met Feyenoord: één landstitel, twee KNVB-bekers en twee keer de Johan Cruijff Schaal.