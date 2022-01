Napoli heeft maandag in de Serie A een eenvoudige zege geboekt op bezoek bij Bologna. De ploeg uit Napels won dankzij twee doelpunten van Hirving Lozano met 2-0. AC Milan greep door een 1-2-nederlaag tegen Spezia naast de koppositie.

Lozano was vier dagen geleden nog de schlemiel bij Napoli. In het bekerduel met Fiorentina kreeg hij vlak voor het einde van de reguliere speeltijd rood en zag hij zijn ploeg na verlenging verliezen. Desondanks mocht de aanvaller tegen Bologna starten van trainer Luciano Spalletti en die keuze pakte goed uit.

De 26-jarige Lozano opende de score in de twintigste minuut. Hij schoot binnen na een lage voorzet van Elif Elmas en tekende daarmee voor zijn derde Serie A-doelpunt van het seizoen.

Op zijn vierde treffer van het seizoen hoefde de oud-PSV'er niet lang te wachten. Na een snelle counter bleef hij kalm, omspeelde hij doelman Lukasz Skorupski en schoot hij simpel binnen. Lozano scoorde zo voor het eerst sinds oktober 2020 (tegen Atalanta) twee keer in één Serie A-duel.

De tweede treffer van de Mexicaan bleek de genadeklap voor Bologna. Bij de nummer dertien van de Serie A zat Sydney van Hooijdonk de hele wedstrijd op de bank en ontbrak Jerdy Schouten door een blessure.

Bij Napoli maakte miljoenenaankoop Victor Osimhen zijn rentree. De spits is hersteld van een jukbeenbreuk en een coronabesmetting en kwam voor het eerst sinds 21 november weer in actie voor de nummer drie van de Serie A.

Spezia stuntte op bezoek bij AC Milan. Spezia stuntte op bezoek bij AC Milan. Foto: Getty Images

AC Milan grijpt naast koppositie

Napoli zag concurrent AC Milan punten verliezen tegen laagvlieger Spezia, waar Jeroen Zoet op de bank zat. De nummer twee van de ranglijst kwam op slag van rust volgens het spelbeeld terecht op voorsprong door een treffer van Rafael Leão.

Niets leek de vierde overwinning op rij in de Serie A in de weg te staan voor Milan, tot invaller Kevin Agudelo in de 64e minuut tegen de verhouding in van dichtbij voor de gelijkmaker tekende.

Kort daarna kwam Olivier Giroud als extra aanvaller in het veld bij Milan, dat een zege nodig had om de koppositie tijdelijk over te nemen van Internazionale. Het aandringen leverde echter niets op en in diep in blessuretijd profiteerde Emmanuel Gyasi van de geboden ruimte: 1-2.

Koploper Internazionale behoudt door de nederlaag van AC Milan de voorsprong van twee punten. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij speelde zondag doelpuntloos gelijk tegen Atalanta en heeft ten opzichte van de stadgenoot nog een wedstrijd tegoed.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A