Robert Lewandowski heeft voor het tweede jaar op rij de FIFA-award voor Wereldvoetballer van het Jaar gewonnen. De Poolse spits van Bayern München kreeg maandag in Zürich de voorkeur boven Lionel Messi en Mohamed Salah.

Lewandowski greep in november vorig jaar tot zijn teleurstelling naast zijn eerste Gouden Bal, de tegenhanger van de FIFA-award. Hij moest toen de eer laten aan Messi, die de prijs al voor de zevende keer in de wacht sleepte.

De 33-jarige Lewandowski werd afgelopen seizoen met 41 doelpunten topscorer van Europa. Met dat aantal verbrak hij het onhaalbaar geachte Bundesliga-record van Gerd Müller, die veertig doelpunten maakte voor Bayern in het seizoen 1971/1972.

De prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar bestaat pas sinds 2016. Lewandowksi treedt in de voetsporen van Cristiano Ronaldo, die eveneens twee keer won (2016, 2017). Luka Modric (2018) en Messi (2019) zijn de andere namen op de erelijst.

Voor de FIFA-prijzen van 2021 telden alleen de prestaties tussen 8 oktober 2020 en 7 augustus 2021 telden mee. De winnaars werden bepaald aan de hand van stemmen van de aanvoerders van de nationale elftallen, bondscoaches, journalisten en fans.

Winnaars FIFA-gala Beste speler: Robert Lewandowski (Bayern München)

Beste speelster: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Beste keeper: Édouard Mendy (Chelsea)

Beste keepster: Christiane Endler (Olympique Lyon)

Beste mannencoach: Thomas Tuchel (Chelsea)

Beste vrouwencoach: Emma Hayes (Chelsea)

Fair Play-prijs: Spelers en staf Denemarken

Mooiste goal: Erik Lamela (Tottenham Hotspur/Sevilla)

Elftal van het jaar (mannen): Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain); Rúben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Real Madrid); N'Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea); Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern München), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Elftal van het jaar (vrouwen): Christiane Endler (Olympique Lyon); Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Magdalena Eriksson (Chelsea), Wendie Renard (Olympique Lyon); Estefanía Banini (Atlético Madrid), Barbara Bonansea (Juventus), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave FC)

Lewandowski 'trots en blij' met award

Lewandowski was net zoals de andere genomineerden niet zelf aanwezig in Zürich, waar de zaal leeg bleef vanwege corona. De topscorer aller tijden van de Poolse nationale ploeg sprak de kijkers wel toe via een videoverbinding.

"Ik ben erg trots en blij", reageerde hij, met de award in zijn handen. "Ik ben daarvoor mijn ploeggenoten en coaches dankbaar. Deze prijs is dus ook voor iedereen om mij heen."

Lewandowski veroverde naast de topscorerstitel afgelopen seizoen ook het Duits kampioenschap met Bayern. Messi werd met FC Barcelona kampioen van Spanje en won de Copa del Rey, waarna hij een veelbesproken transfer naar Paris Saint-Germain maakte. De derde genomineerde, Salah, scoorde namens Liverpool 22 keer in de Premier League.

Ronaldo was deze keer niet genomineerd, maar werd toch in het zonnetje gezet. De Portugees kreeg een speciale prijs, omdat hij sinds vorig jaar het record van meeste interlandgoals op zijn naam heeft staan.