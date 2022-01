Sarina Wiegman heeft maandag bij het FIFA-gala naast de prijs voor Coach van het Jaar gegrepen. De voormalige bondscoach van de Oranjevrouwen zag de prijs naar Chelsea-trainer Emma Hayes gaan. Vivianne Miedema werd opgenomen in het wereldelftal van het jaar.

De 52-jarige Wiegman kreeg de prijs twee keer. Ze won de trofee voor het eerst in 2017, toen ze met de Nederlandse voetbalsters het EK in eigen land won. Ook vorig jaar werd ze verkozen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal.

Deze keer behoorde de huidige bondscoach van Engeland niet tot de favorieten. Op de Olympische Spelen in Tokio strandde ze vorig jaar zomer met de Oranjevrouwen in de kwartfinales tegen de Verenigde Staten, na een verloren penaltyreeks.

Wiegman verruilde de KNVB na de Olympische Spelen voor de Engelse bond. Bij de Oranjevrouwen werd ze opgevolgd door de Brit Mark Parsons.

De 45-jarige Hayes heeft bij Chelsea een geweldig seizoen achter de rug. Ze loodste de Londense club naar de landstitel en won ook de FA Cup en de League Cup. Lluis Cortes viste net als Wiegman achter het net. De 35-jarige Spanjaard won met de vrouwen van FC Barcelona de Champions League en is momenteel bondscoach van de Oekraïense vrouwen.

Winnaars FIFA-gala Beste speler: Robert Lewandowski (Bayern München)

Beste speelster: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Beste keeper: Édouard Mendy (Chelsea)

Beste keepster: Christiane Endler (Olympique Lyon)

Beste mannencoach: Thomas Tuchel (Chelsea)

Beste vrouwencoach: Emma Hayes (Chelsea)

Fair Play-prijs: Spelers en staf Denemarken

Mooiste goal: Erik Lamela (Tottenham Hotspur/Sevilla)

Elftal van het jaar (mannen): Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain); Rúben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Real Madrid); N'Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea); Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern München), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Elftal van het jaar (vrouwen): Christianne Endler (Olympique Lyon); Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Rénard (Olympique Lyon), Millie Bright (Chelsea), Magdalena Eriksson (Chelsea); Estefanía Banini (Atlético Madrid), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC), Barbara Bonansea (Juventus); Vivianne Miedema (Arsenal), Marta (Orlando Pride), Alex Morgan (San Diego Wave)

Miedema enige Nederlandse in beste elftal

Voor Miedema betekende haar plek in het wereldelftal van het jaar dat ze toch nog erkenning kreeg. Ze behoorde niet tot de kanshebbers bij de titel voor Wereldvoetbalster van het Jaar. Die prijs was voor Alexia Putellas van FC Barcelona.

Miedema, die topscorer van de Oranjevrouwen is en ook als speler van Arsenal veel scoort, was een van de 23 genomineerden voor een plek in het wereldelftal. Vorig jaar hoorde ze ook al bij de beste elf.

Bij de mannen was Frenkie de Jong de enige Nederlander die kans maakte op een plek in de beste ploeg van 2021, maar de middenvelder van FC Barcelona viel buiten de eerste elf.