Sarina Wiegman is niet voor de derde keer in haar carrière verkozen tot Coach van het Jaar. De voormalige bondscoach van de Oranjevrouwen zag de prijs maandag op het FIFA-gala in Zürich naar Chelsea-trainer Emma Hayes gaan.

De 52-jarige Wiegman kreeg de prijs voor het eerst in 2017, toen ze met de Nederlandse voetbalsters het EK in eigen land won. Ook vorig jaar werd ze verkozen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal.

Deze keer behoorde de huidige bondscoach van Engeland niet tot de favorieten. Op de Olympische Spelen in Tokio strandde ze vorig jaar zomer met de Oranjevrouwen in de kwartfinales tegen de Verenigde Staten, na een verloren penaltyreeks.

Wiegman verruilde de KNVB na de Olympische Spelen voor de Engelse bond. Bij de Oranjevrouwen werd ze opgevolgd door de Brit Mark Parsons.

De 45-jarige Hayes heeft bij Chelsea een geweldig seizoen achter de rug. Ze loodste de Londense club naar de landstitel en won ook de FA Cup en de League Cup.

Lluis Cortes viste net als Wiegman achter het net. De 35-jarige Spanjaard won met de vrouwen van FC Barcelona de Champions League en is momenteel bondscoach van de nationale vrouwenploeg van Oekraïne.