De spelers en medische staf van Denemarken hebben maandag bij het FIFA-gala in Zürich de Fair Play Award gewonnen voor hun rol bij het drama rond Christian Eriksen op het EK van vorig jaar zomer. Erik Lamela won de Puskás Award voor het mooiste doelpunt van het jaar.

De Deense ploeg was samen met Celtic-aanvoerder Scott Brown (hij zocht de racistisch bejegende Glen Kamara van rivaal Rangers FC op het veld op) en Claudio Ranieri (hij liet de spelers van Sampdoria een erehaag vormen voor kampioen Internazionale) genomineerd.

De spelers van Denemarken vormden afgelopen zomer een menselijk schild om sterspeler Eriksen, die tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand had gekregen. Hij werd vervolgens accuraat geholpen door de medische staf.

Met Eriksen gaat het inmiddels weer goed. De 29-jarige spelmaker is transfervrij na zijn vertrek bij Inter, is op zoek naar een nieuwe club en wil eind dit jaar met Denemarken naar het WK.

Ook de FIFA Fan Award had te maken met het drama rond Eriksen. De prijs ging naar de supporters van Denemarken en Finland, die verbroederden en zich op een positieve manier lieten horen in afwachting van nieuws over de toestand van Eriksen.

Winnaars FIFA-gala Beste speler: Robert Lewandowski (Bayern München)

Beste speelster: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Beste keeper: Édouard Mendy (Chelsea)

Beste keepster: Christiane Endler (Olympique Lyon)

Beste mannencoach: Thomas Tuchel (Chelsea)

Beste vrouwencoach: Emma Hayes (Chelsea)

Fair Play-prijs: Spelers en staf Denemarken

Mooiste goal: Erik Lamela (Tottenham Hotspur/Sevilla)

Elftal van het jaar (mannen): Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain); Rúben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Real Madrid); N'Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea); Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern München), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Elftal van het jaar (vrouwen): Christianne Endler (Olympique Lyon); Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Rénard (Olympique Lyon), Millie Bright (Chelsea), Magdalena Eriksson (Chelsea); Estefanía Banini (Atlético Madrid), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC), Barbara Bonansea (Juventus); Vivianne Miedema (Arsenal), Marta (Orlando Pride), Alex Morgan (San Diego Wave)

Lamela onderscheiden voor prachtgoal tegen Arsenal

Sevilla-aanvaller Lamela ontving de Puskás Award voor zijn doelpunt als speler van Tottenham Hotspur in de Premier League-derby tegen Arsenal, waarbij hij achter zijn standbeen langs scoorde.

De andere overgebleven kanshebbers waren de Tsjech Patrik Schick, voor zijn doelpunt van grote afstand op het EK tegen Schotland, en de Iraniër Mehdi Taremi, die namens FC Porto met een wonderschone omhaal scoorde tegen Chelsea in de Champions League.

AZ-spits Vangelis Pavlidis was in een eerder stadium afgevallen voor de Puskás Award. Hij behoorde nog wel tot de tien genomineerden voor zijn mooie solo als Willem II'er tegen Fortuna Sittard.

Later op de avond wordt onder meer de Wereldvoetballer van het Jaar bekendgemaakt bij het FIFA-gala. Lionel Messi, Robert Lewandowski en Mohamed Salah zijn daarvoor de genomineerden.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het doelpunt van Erik Lamela te bekijken.