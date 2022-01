Kameroen en Burkina Faso hebben zich maandag als nummers één en twee van groep A verzekerd van de knock-outfase op de Afrika Cup. Beide landen hadden genoeg aan een 1-1-gelijkspel. Kaapverdië zit als nummer drie in de wachtkamer.

Het Kameroen van Ajax-keeper André Onana kwam tegen Kaapverdië op voorsprong door Vincent Aboubakar, die al zijn vijfde goal van het toernooi maakte. Na rust werd het gelijk door geboren Rotterdammer Garry Mendes Rodrigues, die met een prachtig hakje scoorde en de Kaapverdianen daarmee hoop gaf op de volgende ronde.

Ook Burkina Faso-Ethiopië eindigde in 1-1. Cyrille Bayala zorgde daar voor de 1-0 van Burkina Faso, waarna Getaneh Kebede in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde door een strafschop te benutten.

Achter Kameroen en nummer twee Burkina Faso lijkt ook Kaapverdië zich te mogen verheugen op de volgende ronde van de Afrika Cup. Met vier punten is het aannemelijk dat het land tot de vier beste nummers drie behoort, die samen met alle nummers één en twee uit de zes poules doorgaan.

Als de Kaapverdianen de knock-outfase halen, is dat de tweede keer ooit. De eerste keer was in 2013, toen de kwartfinales het eindstation waren. Groepswinnaar Kameroen is vijfvoudig winnaar van het toernooi.

De beslissingen in poule A brengen het aantal landen dat zeker is van de achtste finales van de Afrika Cup op vier. Marokko en Nigeria plaatsten zich onlangs al.