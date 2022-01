FIFA-awards

Prijzen voor:

Beste speler (m)

Beste speler (v)

Beste coach (m): Thomas Tuchel

Beste coach (v): Emma Hayes

Beste keeper (m): Edouard Mendy

Beste keeper (v): Christiane Endler

Mooiste doelpunt: Erik Lamela

Fair Play-prijs: staf en selectie Denemarken

Goedenavond en welkom in dit liveblog over het jaarlijkse FIFA-gala. Lionel Messi, Mohamed Salah of Robert Lewandowski wordt vanavond uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Volg het hier op de voet.