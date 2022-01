De Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax wordt zondag geleid door Danny Makkelie. Het is voor het vijfde seizoen op rij dat de scheidsrechter de confrontatie tussen de twee clubs op Eindhovense bodem leidt.

Makkelie krijgt in het Philips Stadion assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Jeroen Manschot is de vierde official en Rob Dieperink is vanuit Zeist de VAR, met Erwin Zeinstra aan zijn zijde.

Bij de vorige editie van PSV-Ajax, op 28 februari vorig jaar, kwam de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong door Eran Zahavi. In een verhitte slotfase zorgde Dusan Tadic vlak voor tijd uit een door Makkelie toegekende penalty voor de 1-1-eindstand.

Het is voor de 38-jarige Makkelie de tweede keer dit seizoen dat hij een wedstrijd tussen twee clubs uit de traditionele top drie fluit. Op 19 september had hij de leiding over PSV-Feyenoord (0-4).

PSV heeft als koploper van de Eredivisie een punt voorsprong op Ajax. Na komend weekend zijn er nog veertien speelrondes te gaan.

Danny Makkelie had vorig jaar zijn handen vol tijdens de laatste minuten van PSV-Ajax. Foto: ANP

