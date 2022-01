Lieke Martens en FC Barcelona nemen het in maart mogelijk voor een recordaantal fans op tegen Real Madrid. Bij het Champions League-duel tussen de twee rivalen in Camp Nou worden ruim 99.000 toeschouwers verwacht.

In totaal zijn er zo'n 85.000 kaarten van de hand gedaan, waarvan een deel gratis. Met alle gereserveerde plekken meegerekend zullen - als de coronarestricties het toelaten én iedereen komt opdagen - alle 99.354 plekken bezet worden.

Dat aantal zou een wereldrecord betekenen. Het huidige record staat op 90.185 toeschouwers bij de WK-finale van 1999 tussen de Verenigde Staten en China in het Rose Bowl Stadium in Los Angeles.

Er zouden één keer meer dan 100.000 fans bij een vrouwenwedstrijd zijn geweest. Dat zou in het Azteca-stadion in Mexico bij het WK-duel tussen Denemarken en het gastland in 1971 zijn geweest, maar dat aantal is nooit officieel gemeld.

De verwachting is dat Barcelona-Real sowieso het Spaanse toeschouwersrecord zal doen sneuvelen. In 2019 waren bij Atlético Madrid-Barcelona 60.739 toeschouwers aanwezig in stadion Wanda Metropolitano.

Speelt Lieke Martens straks in een volgepakt Camp Nou?

Martens gaat voor tweede keer in Camp Nou spelen

De Barcelona-vrouwen speelden vorig seizoen voor het eerst in vijftig jaar in Camp Nou, dat toen leeg bleef vanwege de coronapandemie. Ze wonnen toen in competitieverband met 5-0 van stadgenoot Espanyol, mede dankzij een doelpunt van invalster Martens.

'Barça' speelt doorgaans in Estadi Johan Cruyff, dat plaats biedt aan zo'n zesduizend toeschouwers. De ploeg van Martens behoort al jaren tot de Europese top en won vorig seizoen voor het eerst de Champions League. Ook de landstitel werd veroverd. Dit seizoen gaat Barcelona met een doelsaldo van 98-4 opnieuw overtuigend aan kop in Spanje.

Real Madrid is in tegenstelling tot Barcelona redelijk nieuw in het vrouwenvoetbal. Het elftal werd in 2014 opgericht als Club Deportivo TACÓN en werd in 2019 overgenomen door Real Madrid. Vorig seizoen eindigde de ploeg op ruime achterstand als tweede in de Spaanse competitie.

Het kwartfinaleduel tussen Barcelona en Real Madrid in Camp Nou wordt op 30 maart gespeeld. Een week eerder (22 maart) is de heenwedstrijd in Madrid.