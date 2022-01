Pierre-Emerick Aubameyang heeft de Afrika Cup maandag verlaten. De spits laat het hartprobleem dat vrijdag aan het licht kwam als gevolg van een recente coronabesmetting, verder onderzoeken bij zijn club Arsenal.

De Gabonese bond laat in een korte verklaring weten dat Aubameyang is vertrokken uit Kameroen, het gastland van de Afrika Cup. Dat geldt ook voor zijn landgenoot en OGC Nice-speler Mario Lemina, die eveneens een hartafwijking heeft.

Aubameyang, Lemina en ook Axel Méyé - van hem wordt niet gemeld dat hij terugreist naar zijn club - misten de eerste twee groepswedstrijden van Gabon op de Afrika Cup wegens hun medische problemen, die door de Afrikaanse bond CAF waren geconstateerd.

Het was een nieuwe domper voor Aubameyang, die onlangs al uit de Arsenal-selectie was gezet én zijn aanvoerdersband moest inleveren bij de club uit de Premier League. De 32-jarige spits was naar verluidt te laat teruggekomen uit Frankrijk, waar hij zijn moeder had bezocht.

Aubameyang speelt sinds januari 2018 voor Arsenal, dat bijna 65 miljoen euro voor hem betaalde aan Borussia Dortmund. Hij kwam tot dusver tot 163 duels en 92 goals voor 'The Gunners'. In 2019 werd hij met 22 doelpunten topscorer van de Premier League.

De 72-voudig international had de blikvanger van Gabon moeten zijn op de Afrika Cup. Zonder de sterspeler staat het land er met vier punten uit twee pouleduels desondanks goed voor. Dinsdag volgt een cruciale ontmoeting met Marokko.