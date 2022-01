Feyenoord heeft maandag de transfer van Patrik Walemark afgerond. De twintigjarige aanvaller komt over van het Zweedse BK Häcken en tekent voor 4,5 jaar in De Kuip.

De transfersom zou 3,25 miljoen euro bedragen, al doen beide clubs daar geen officiële mededelingen over. Häcken meldt wel dat het een clubrecord betreft.

Walemark was al enige dagen in Nederland en bezocht zaterdag de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse (0-1). "Alles is snel gegaan", zegt de linksbenige rechtsbuiten, die bij Feyenoord de concurrentie met Alireza Jahanbakhsh aan moet gaan.

"Ik heb goede dingen over de club en de stad Rotterdam gehoord en heb geweldige gesprekken gevoerd met mensen van Feyenoord. Vanaf mijn jeugd is het mijn droom om prof te worden in het buitenland. Het is een grote stap en ik heb er veel zin in."

Feyenoord verwacht dat Walemark door kan groeien

In het afgelopen seizoen (in Zweden loopt de competitie gelijk met het kalenderjaar) was Walemark in 29 duels goed voor negen treffers. Hij is een vaste kracht bij het Zweedse elftal onder 21 jaar.

"Na de indrukwekkende ontwikkeling die Patrik in Zweden heeft doorgemaakt, is de overgang naar Feyenoord een mooie volgende stap in zijn carrière", aldus technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord. "We zien in hem een speler die met dreigende acties en versnelling ruimte en kansen voor zichzelf en zijn medespelers kan creëren."

"Hij is een talentvolle speler van wie we verwachten dat hij de groei die hij al heeft laten zien, bij ons verder doortrekt", zegt Arnesen over Walemark, die bij Feyenoord rugnummer 23 krijgt.

Walemark eerste winteraanwinst Feyenoord

Walemark is de eerste winterse aanwinst voor Feyenoord. Eerder deze maand nam de ploeg van trainer Arne Slot al op huurbasis afscheid van reservespelers Mark Diemers (Hannover 96), Christian Conteh (FC Dordrecht), Francesco Antonucci (FC Volendam), Aliou Baldé (Waasland-Beveren) en Naoufal Bannis (NAC Breda).

Feyenoord hoopt zich deze maand ook nog met een middenvelder te versterken, al verloopt die zoektocht moeizaam. Doelwit Joey Veerman koos voor PSV en ook door de namen van Riechedly Bazoer en Tonny Vilhena lijkt een streep te kunnen.

Door de thuisnederlaag tegen Vitesse raakte Feyenoord zaterdag in het eerste duel na de winterstop direct de aansluiting met PSV en Ajax kwijt in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben respectievelijk zeven en zes punten achterstand op de concurrenten, die zondag in Eindhoven tegenover elkaar staan.

Walemark kan mogelijk diezelfde dag debuteren voor Feyenoord, dat op bezoek gaat bij middenmoter NEC. De aftrap is om 12.15 uur.

