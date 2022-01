Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti komt loftuitingen tekort voor zijn ploeg na het veroveren van de Spaanse supercup. Door de 2-0-zege op Athletic Club kan de Italiaan voor het eerst sinds 2017 weer een prijs aan zijn erelijst toevoegen.

"Ik heb vele bekers gewonnen, maar de laatste prijs was al even geleden", zei Ancelotti zondagavond na de finale. "Overwinningen als deze representeren je werk als coach. In de publieke opinie heb je het pas goed gedaan als je iets wint, maar dat is niet altijd zo. Ik denk dat ik bij Everton en Napoli ook goed werk geleverd heb."

Voor het toernooi om de Spaanse supercup stond de 62-jarige Ancelotti al 4,5 jaar 'droog'. Zijn laatste prijs pakte hij als coach van Bayern München, waarmee hij in 2017 (net als in 2016) de Duitse supercup won. In het seizoen 2016/2017 veroverde Ancelotti overigens ook al de landstitel met 'Der Rekordmeister'.

Bij Real Madrid was Ancelotti in zijn eerste periode (2013-2015) al succesvol. Hij leidde de Madrilenen in het seizoen 2013/2014 naar de Champions League-winst en de Copa del Rey. In 2014 pakte Real onder zijn leiding ook de wereldbeker voor clubs en de Europese Super Cup.

"De selectie is nu anders dan tijdens mijn eerste periode, maar de kwaliteit binnen het team is minstens zo hoog", aldus Ancelotti. "De fundering in het elftal is nog steeds hetzelfde. We hebben weliswaar Cristiano Ronaldo niet meer, maar wel Vinícius Júnior die het geweldig doet. Ik ben extreem trots op mijn spelers."

Real Madrid, dat in de halve finales afrekende met FC Barcelona, won de Spaanse supercup voor de twaalfde keer. Ancelotti hoopt dit seizoen ook voor het eerst kampioen te worden met de Spaanse topclub. Real staat momenteel bovenaan in La Liga, met een voorsprong van vijf punten op Sevilla, dat wel een duel tegoed heeft.