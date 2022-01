Sevilla-coach Julen Lopetegui is woedend op de spelers van Real Betis vanwege een provocerende grap na afloop van het restant van de achtste finale in de Copa del Rey. Betis-middenvelder Andrés Guardado stak zondag de draak met Sevilla-middenvelder Joan Jordán, die een dag eerder op zijn achterhoofd was geraakt door een vanuit het publiek gegooide staaf.

"Ik vind het een schande om de focus op iets te leggen waarop die juist niet zou moeten worden gelegd", foeterde Lopetegui na afloop van de wedstrijd, die met 2-1 werd gewonnen door Betis.

De derby van Sevilla werd zaterdag bij een stand van 1-1 gestaakt nadat Jordán was geraakt door de staaf. Meerdere spelers van Betis beschuldigden de Spaanse middenvelder ervan zich te hebben aangesteld.

Oud-PSV'er Guardado stak na de wedstrijd de draak met Jordán. De bankzitter gooide een flesje tegen zichzelf aan en rolde daarna theatraal over het gras. Lopetegui was hier woedend over.

"De focus zou moeten liggen op Joan Jordán, die vandaag thuiszit en niet kon spelen. Hij kwam uit het ziekenhuis met een hoge bloeddruk en een hoofdblessure en hij voelde zich dizzy. Ik vind het onbegrijpelijk dat collega's deze opmerkingen maken en niet zeggen waarover het echt gaat", zei de coach, die daarmee bedoelde dat het over de vermeende dader in plaats van het slachtoffer moet gaan.

Betis-coach Pellegrini: 'Dit voelt ook bitter'

Sevilla speelde het restant van het bekerduel bovendien onder protest. De club had gevraagd de wedstrijd op een later tijdstip uit te spelen, ook al omdat Jordán niet beschikbaar was. Betis voerde "logistieke redenen" aan om het duel wel meteen op zondag te hervatten en vond gehoor bij de Spaanse bond. Wel bleven de tribunes leeg.

Hoewel Betis de kwartfinales van de Copa del Rey bereikte, voelde trainer Manuel Pellegrini zich niet prettig bij de hele situatie. "Ik ben blij dat we de volgende ronde hebben bereikt, maar het voelt ook bitter", zei hij.

"Ik denk dat een idioot veel kwaad heeft aangericht", doelde hij op de vermeende dader. "Ik weet niet of een plastic staaf zo veel schade kan aanrichten, maar er moet een onderzoek komen. Het voetbal is enorm geschaad."