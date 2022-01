Sven Botman heeft Lille OSC zondag ondanks een doelpunt niet aan een overwinning bij Olympique Marseille kunnen helpen: 1-1. Eerder op de avond maakte Peter Bosz een einde aan een slechte reeks met Olympique Lyon. In Italië bleef koploper Internazionale op 0-0 steken bij Atalanta.

De 22-jarige Botman bracht Lille na een kwartier op voorsprong in Marseille. De Nederlandse verdediger kopte raak uit een hoekschop en maakte zo zijn tweede treffer in dienst van de Noord-Franse formatie.

Iets meer dan een kwartier later kwam Lille met tien man te staan door een rode kaart voor Benjamin André, die in slechts drie minuten tweemaal geel kreeg. Botman werd geen matchwinner, want een kwartier voor tijd zorgde Cengiz Ünder uit een corner voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel blijft Lille de nummer tien op de ranglijst. Marseille staat derde en heeft een achterstand van dertien punten op koploper Paris Saint-Germain, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Bosz boekte met Olympique Lyon de eerste overwinning sinds 28 november. Op bezoek bij Troyes werd met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Moussa Dembélé, die na iets meer dan een half uur een strafschop benutte.

In de vijf voorgaande competitieduels ging Lyon eenmaal onderuit en speelde het vier keer gelijk. Dankzij de zege op Troyes staat de ploeg van Bosz elfde.

Vreugde bij Olympique Lyon na het doelpunt van Moussa Dembélé. Vreugde bij Olympique Lyon na het doelpunt van Moussa Dembélé. Foto: AFP

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van Ligue 1

Atalanta beëindigt zegereeks koploper Inter

In Italië maakte Atalanta een einde aan een zegereeks van Internazionale: 0-0. De ploeg uit Milaan had de laatste acht competitieduels gewonnen.

Inter en Atalanta kregen creëerden beide de nodige kansen, maar keepers Juan Musso (Atalanta) en Samir Handanovic (Inter) hielden hun doel met een aantal fraaie reddingen schoon. Bij Atalanta hadden Marten de Roon en Teun Koopmeiners beiden een basisplaats en bij Inter vielen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de tweede helft in.

Ondanks het gelijkspel blijft Inter koploper in de Serie A. De regerend landskampioen, die eerder deze week de Italiaanse supercup veroverde ten koste van Juventus (2-1 na verlenging), heeft twee punten voorsprong op nummer twee AC Milan. Atalanta bezet de vierde plaats.

Eerder op de avond boekte AS Roma de eerste overwinning in vier competitieduels. De ploeg van José Mourinho was in Stadio Olimpico met 1-0 te sterk voor Cagliari.

Sergio Oliveira luisterde zijn debuut voor Roma op met een doelpunt. De Portugees benutte na iets meer dan een half uur een strafschop. Rick Karsdorp viel vijf minuten voor tijd in bij Roma, dat zesde staat.

Marten de Roon in duel met Stefan de Vrij tijdens Atalanta-Inter. Marten de Roon in duel met Stefan de Vrij tijdens Atalanta-Inter. Foto: AFP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A