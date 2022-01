Real Madrid heeft zondag voor de twaalfde keer de Spaanse supercup veroverd. De ploeg van coach Carlo Ancelotti was in de finale in de Saoedische hoofdstad Riyad met 2-0 te sterk voor Athletic Club.

Luka Modric opende enkele minuten voor rust de score voor Real. Vroeg in de tweede helft verdubbelde Karim Benzema de voorsprong uit een strafschop.

In de slotfase kreeg Athletic met een penalty de uitgelezen kans om terug in de wedstrijd te komen, maar Raúl García miste vanaf de stip. De strafschop werd veroorzaakt door Éder Militão, die rood kreeg voor een handsbal.

Real won de Spaanse supercup eerder in 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017 en 2020. 'De Koninklijke' heeft de prijs nu één keer minder gewonnen dan recordhouder FC Barcelona.

Vorig seizoen ging Athletic Club nog met de supercup aan de haal. De Basken waren toen in de finale na verlenging te sterk voor FC Barcelona (3-2).

Ditmaal werd Barcelona ondanks een doelpunt van Luuk de Jong bij de laatste vier na verlenging verslagen door Real (3-2). In de andere halve eindstrijd was Athletic te sterk voor Atlético Madrid (2-1).

Karim Benzema bracht Real Madrid uit een strafschop op 2-0. Karim Benzema bracht Real Madrid uit een strafschop op 2-0. Foto: EPA

Modric opent score op fraaie wijze

In het volgepakte King Fahd International Stadium konden Real en Athletic het publiek aanvankelijk nauwelijks vermaken. Het was dan ook lang wachten op de eerste grote kans.

Die kwam er zeven minuten voor rust en daarbij was het meteen raak voor Real. Modric werd bediend door Rodrygo en schoot de bal prachtig in de rechterhoek. Kort daarna was Oihan Sancet dicht bij de gelijkmaker. Zijn inzet vloog net over het Madrileense doel.

Zeven minuten na rust vond Real wel het doel. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip vanwege hands van Yeray Álvarez, waarna Benzema de penalty hard in de linkerhoek schoot.

Athletic ging vervolgens op zoek naar de aansluitingstreffer, al kon alleen García voor gevaar zorgen. De wedstrijd leek gespeeld, maar drie minuten voor tijd kreeg de ploeg uit Bilbao de uitgelezen kans om op 2-1 te komen na hands van Militão. De Braziliaan werd direct uit het veld gestuurd, maar Real-doelman Thibaut Courtois keerde de inzet van García en stelde de zege voor zijn ploeg veilig.