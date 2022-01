Joey Veerman heeft zondag volop genoten van zijn debuut bij PSV. Zijn invalbeurt tegen FC Groningen (0-1-winst) was voor de van sc Heerenveen overgekomen middenvelder de bekroning op zijn mooie eerste weken in Eindhoven.

"Het is top hier, zeker weten. Ik denk dat ik op de training aardig mee kan komen. Het complex is heel anders dan bij Heerenveen en het niveau is veel hoger", aldus Veerman tegen ESPN.

"Hier kun je je eigen boodschappen meenemen voordat je naar huis gaat. Dat heb ik nog niet meegemaakt bij Heerenveen of Volendam. Dat zijn de verschillen met de top van Nederland. Dit is waar ik lang op heb gewacht, ik ben er heel blij mee."

Begin deze maand werd Veerman voor zo'n 6 miljoen euro overgenomen door PSV. De Eindhovenaren troefden onder meer Feyenoord af, dat ook een bod had gedaan op de speler van Heerenveen.

Joey Veerman maakt in Groningen zijn eerste minuten als PSV'er. Joey Veerman maakt in Groningen zijn eerste minuten als PSV'er. Foto: ANP

'Die straaljagers voorin zijn lekker voor mijn spel'

Veerman geniet verder van de snelle aanvallers die PSV heeft. "We hebben een paar straaljagers voorin, dat is voor mijn spel wel lekker", zei de 23-jarige Volendammer lachend.

"Ik had het gevoel dat ik hier aan toe was en gelukkig heeft PSV mij de kans gegeven. Ik had er trouwens wel begrip voor dat ik vandaag niet in de basis stond, want ik had pas vier trainingen gehad."

Dankzij de overwinning in Groningen hielden Veerman en koploper PSV een punt voorsprong op Ajax, dat volgende week de tegenstander is in Eindhoven. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 14.30 uur.

Stand in top Eredivisie 1. PSV 19-46 (+23)

2. Ajax 19-45 (+55)

3. Feyenoord 19-39 (+24)

4. Vitesse 19-36 (+1)

