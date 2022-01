De spelers van PSV en trainer Roger Schmidt zijn blij en opgelucht dat ze de tweede seizoenshelft zondag begonnen met een 0-1-overwinning bij FC Groningen. De Eredivisie-koploper beleefde een roerige aanloop.

In de afgelopen weken kampte PSV met een coronagolf. De Eindhovense selectie was tijdig fit voor de wedstrijd in Groningen, die werd beslist door een vroeg doelpunt van Mario Götze.

"We hadden niet de makkelijkste voorbereiding, dus ik moet de spelers een compliment maken. Zo'n 50 of 60 procent van de spelers heeft zich in de afgelopen twee weken amper kunnen voorbereiden", zei Schmidt naderhand bij ESPN.

"Sommigen hebben maar één of twee keer getraind. Het kwam vandaag aan op instelling en mentaliteit. Ik ben heel blij. Het was niet de perfecte wedstrijd, maar na het vroege doelpunt controleerden we. We gaven weinig weg."

Mario Götze zorgde voor het enige doelpunt van de middag in Groningen. Foto: Pro Shots

Van Ginkel: 'Het werd een flipperkastwedstrijd'

Aanvoerder Marco van Ginkel was eveneens blij met de overwinning van PSV. "Vorige week trainden we met een klein groepje, er waren veel coronagevallen. Uiteindelijk is iedereen fit gebleken, nu op naar de rest van het seizoen", zei hij.

"We waren vandaag slordig aan de bal. FC Groningen speelde net als in de eerste helft de lange bal en zette wat meer druk, daar hadden we wat moeite mee. We speelden er niet onderuit. Het werd een flipperkastwedstrijd."

Dankzij de overwinning heeft PSV als koploper weer een punt voorsprong op Ajax, dat eerder op de dag met 0-3 van FC Utrecht won. De titelconcurrenten treffen elkaar komende zondag om 14.30 uur in Eindhoven.

Stand in top Eredivisie 1. PSV: 19-46 (+23)

2. Ajax: 19-45 (+55)

3. Feyenoord: 19-39 (+24)

4. Vitesse: 19-36 (+1)

