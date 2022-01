Real Betis heeft zich een dag na de gestaakte bekerwedstrijd tegen stadgenoot Sevilla alsnog geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. De thuisploeg maakte in het restant van het duel, dat voor lege tribunes werd gespeeld, het verschil: 2-1.

De derby werd zaterdagavond bij een stand van 1-1 stilgelegd nadat Sevilla-middenvelder Joan Jordán op zijn achterhoofd was geraakt door een vanuit het publiek gegooide staaf. Dat gebeurde meteen nadat Nabil Fekir het thuis spelende Real Betis naast Sevilla had gebracht.

Eerder had de Argentijn Papu Gómez de bezoekers op voorsprong gezet. Hoewel onduidelijk bleef hoe groot de schade bij Jordán was, verscheen de middenvelder zondag niet meer aan de aftrap van het restant.

Sevilla had gevraagd de wedstrijd op een later tijdstip uit te spelen, ook al omdat Jordán nu niet beschikbaar was. Betis voerde "logistieke redenen" aan om het duel wel meteen op zondag te hervatten en vond gehoor bij de Spaanse bond. Sevilla speelde de wedstrijd uit onder protest.

Guardado steekt na wedstrijd draak met Jordán

Real Betis-aanvoerder Sergio Canales kroonde zich in het restant van de wedstrijd tot matchwinner. Hij maakte er in de 73e minuut op aangeven van William Carvalho 2-1 van. Sevilla, met oud-PSV'er Karim Rekik in de basis, had daar geen antwoord op.

Een andere voormalig PSV'er, Andrés Guardado, stak na de wedstrijd de draak met Jordán. De bankzitter gooide een flesje tegen zichzelf aan en rolde daarna theatraal over het gras. Meerdere spelers van Real Betis beschuldigden Jordán er zaterdag al van zich te hebben aangesteld.

Waar zaterdag nog 43.000 toeschouwers in het Estadio Benito Villamarin zaten, bleven de tribunes zondag op last van de Spaanse bond leeg. De vermeende dader van het gooien van de staaf is door de Spaanse politie nog niet gevonden.

