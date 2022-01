Liverpool heeft zondag tegen Brentford (3-0) voor het eerst in een maand een Premier League-zege geboekt. De ploeg van Virgil van Dijk blijft daardoor nog enigszins in het spoor van koploper Manchester City. Leeds United versloeg West Ham United (2-3) door een hattrick van Jack Harrison.

Liverpool is de laatste weken achteropgeraakt in de titelstrijd. 'The Reds' wonnen op 16 december van Newcastle United (3-1), maar verspeelden daarna punten tegen Tottenham Hotspur (2-2), Leicester City (1-0-nederlaag) en Chelsea (2-2). Dat kwam mede door een corona-uitbraak.

Tegen Brentford kon manager Jürgen Klopp weer over bijna al zijn basisspelers beschikken, al zijn Mohamed Salah (Egypte) en Sadio Mané (Senegal) momenteel actief op de Afrika Cup.

Liverpool had het zonder zijn twee beste aanvallers in de eerste helft lang lastig met laagvlieger Brentford. Fabinho zorgde in de 44e minuut voor de belangrijke openingstreffer door bij de tweede paal raak te koppen uit een corner van Trent Alexander-Arnold.

Alex Oxlade-Chamberlain, die samen met Roberto Firmino en Diogo Jota in de aanval stond, tekende halverwege de tweede helft voor de 2-0 en Takumi Minamino bepaalde drie minuten na zijn invalbeurt de eindstand op 3-0.

Nummer twee Liverpool heeft nu elf punten achterstand op City, dat zaterdag de topper tegen nummer drie Chelsea met 1-0 won. Liverpool heeft wel een duel minder gespeeld dan de koploper.

Liverpool viert de bevrijdende openingstreffer van Fabinho. Liverpool viert de bevrijdende openingstreffer van Fabinho. Foto: AFP

Harrison leidt Leeds met hattrick langs West Ham

De verrassende nummer vier West Ham United leed zondag zijn zevende competitienederlaag van het seizoen. De ploeg van manager David Moyes was niet opgewassen tegen Leeds United: 2-3.

Harrison was de grote man in Londen. De vleugelspeler van Leeds maakte zijn eerste hattrick in de Premier League en zette de bezoekers daarmee drie keer op voorsprong.

Jarrod Bowen, de maker van de 1-1, kreeg in de laatste minuut nog een grote kans op de 3-3, maar de buitenspeler van West Ham mikte met zijn borst van dichtbij over.

De Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal ging niet door, omdat 'The Gunners' niet genoeg spelers op de been konden brengen.

Jack Harrison scoorde drie keer voor Leeds United. Jack Harrison scoorde drie keer voor Leeds United. Foto: Reuters

