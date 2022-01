PSV is ook na de negentiende speelronde koploper van de Eredivisie. De ploeg van trainer Roger Schmidt was met 0-1 te sterk voor FC Groningen en blijft concurrent Ajax daarmee voor.

Het winnende doelpunt viel binnen tien minuten en kwam op naam van Mario Götze, die van dichtbij afrondde op aangeven van Cody Gakpo. Het was de eerste competitietreffer van het seizoen voor de Duitse spelmaker.

De overwinning van PSV was verdiend, al maakten beide ploegen er een wedstrijd zonder al te veel opwinding van in de lege Euroborg. De bezoekers kwamen vroeg in de tweede helft wel goed weg, toen Laros Duarte uit een vrije trap de lat raakte.

Dankzij de vijfde zege op rij staat PSV weer een punt voor op Ajax, dat eerder op de dag met 0-3 bij FC Utrecht won. Feyenoord ging zaterdag onderuit tegen Vitesse en geeft zeven punten toe op de koploper. Komende zondag staat PSV-Ajax op het programma.

Het FC Groningen van scheidend coach Danny Buijs leed de derde nederlaag op rij en won op 27 november voor het laatst. De bekerwinnaar van 2015 staat dertiende.

Joey Veerman maakte na iets meer dan een uur zijn debuut in het shirt van PSV.

PSV amper in problemen bij debuut Veerman

Op bezoek in Groningen was PSV eigenlijk vanaf het eerste moment dominant. De ploeg van Schmidt had een overwicht en bij een van de eerste mogelijkheden was het raak. Götze was het eindstation na een mooie aanval, waarna de VAR constateerde dat de Duitser geen buitenspel had gestaan.

Er ontspon zich een wedstrijd in een laag tempo, waarin PSV lange tijd weinig te duchten had van FC Groningen. De thuisploeg kwam er amper uit, terwijl de Eindhovenaren via Ritsu Doan en Jordan Teze nog in de buurt van 0-2 kwamen.

In de beginfase van de tweede helft leek het er even op dat PSV toch wat in moeilijkheden kwam. Keeper Joël Drommel had het nakijken bij een mooie vrije trap van Duarte, maar de middenvelder van Groningen trof de lat.

Het bleek een incident, want daarna pakte PSV de draad weer op. Met aanwinst Joey Veerman als invaller in de ploeg werd de overwinning simpel over de streep getrokken. Een Gronings slotoffensief leverde ook weinig op.

FC Groningen en PSV zorgden in een leeg stadion voor weinig spektakel.

