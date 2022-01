AZ heeft zondag ondanks een keepersfout van Peter Vindahl Jensen met 1-2 gewonnen op bezoek bij Fortuna Sittard. De Alkmaarders zijn na de zege acht competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Eerder op de dag hielp Adrián Dalmau zijn nieuwe werkgever Sparta aan een punt tegen SC Cambuur (1-1).

De 23-jarige Jensen ging vijf minuten voor tijd bij een 0-2-tussenstand in de fout bij een afstandsschot van Ben Rienstra. Het schot van de Fortuna-middenvelder ging niet richting de hoek, maar was de Deense doelman toch te machtig.

De misser van Jensen werd de ploeg van trainer Pascal Jansen niet fataal. De bezoekers kwamen zonder goed te spelen al binnen een kwartier op voorsprong. Sam Beukema tekende met een kopbal voor zijn eerste treffer voor AZ. Het betekende eveneens het 2.500e doelpunt van de ploeg uit Alkmaar in de Eredivisie.

In de tweede helft wist AZ weinig te creëren, tot Roel Janssen de fout in ging. De Fortuna-verdediger leverde de bal op de rand van het eigen strafschopgebied in, waarna Yukinari Sugawara de tweede Alkmaarse treffer maakte.

AZ verloor in november 2021 (1-0-nederlaag bij Feyenoord) voor het laatst in de Eredivisie en is acht wedstrijden op rij ongeslagen. De Alkmaarders stijgen door de sterke reeks ten koste van FC Twente naar de vijfde plek.

Fortuna moet vrezen voor een zware tweede seizoenshelft. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat met dertien punten op de zeventiende plek en zag PEC Zwolle afgelopen vrijdag naderen tot op vier punten.

Dalmau bij debuut trefzeker

Debutant Adrián Dalmau kwam met Sparta op achterstand tegen Cambuur. Doelman Tim Coremans leek na aan half uur spelen een hoge voorzet van Patrick Joosten eenvoudig uit de lucht te kunnen plukken. De vervanger van de op de Afrika Cup actieve Nigeriaan Maduka Okoye ging echter in de fout en zag de bal via zijn handen in het doel caramboleren.

Sparta werd in de tweede helft sterker en kwam een kwartier voor tijd terecht op gelijke hoogte. Dalmau nam een voorzet aan op zijn borst en schoot via de stuit raak. De Spanjaard werd deze transferperiode overgenomen van FC Utrecht, waar hij op een zijspoor was geraakt.

De bezoekers gingen daarna nog op jacht naar de overwinning, al was Cambuur in blessuretijd het dichtst bij de drie punten. Een kopbal van spits Roberts Uldrikis werd door Emanuel Emegha van de doellijn gehaald.

Bij Cambuur keerde Henk de Jong weer terug op de bank. De trainer was sinds december uit de roulatie nadat een cyste in zijn hoofd werd ontdekt. De Jong pakt aan de zijde van assistent Pascal Bosschaart de draad voorzichtig weer op.

Met 29 punten uit negentien wedstrijden staat Cambuur knap achtste in de Eredivisie. Sparta (veertien punten) bezet de zestiende plaats en houdt alleen Fortuna Sittard en PEC Zwolle onder zich.

