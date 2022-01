Het dramatisch presterende Everton heeft manager Rafael Benítez zondag ontslagen. Het congé van de 61-jarige Spanjaard volgt iets meer dan een maand na het vertrek van de Nederlandse technisch directeur Marcel Brands.

Het ambitieuze Everton is bezig aan een slecht seizoen. De ploeg uit Liverpool staat vijftiende in de Premier League en won slechts één van zijn laatste dertien competitiewedstrijden.

De 2-1-nederlaag tegen degradatiekandidaat Norwich City van zaterdag blijkt fataal voor Benítez. Everton-fans vroegen tijdens en na het duel op Carrow Road om het ontslag van de weinig populaire manager, onder meer via een spandoek.

"We kunnen het vertrek van Rafael Benítez bevestigen", schrijft Everton zondag in een verklaring van maar veertig woorden. "We communiceren later over een opvolger."

Everton-fans wilden al een tijdje af van Rafael Benítez. Everton-fans wilden al een tijdje af van Rafael Benítez. Foto: Reuters

Brands en Benítez zouden geen goede relatie hebben gehad

Benítez werd pas afgelopen zomer aangesteld als trainer van Everton. Hij was de opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Carlo Ancelotti. Als oud-manager van de gehate rivaal Liverpool was Benítez nooit geliefd bij de supporters van 'The Toffees'.

Brands zou het niet eens zijn geweest met de keuze om Benítez aan te stellen en nooit een goede relatie hebben gehad met de Spanjaard. De technisch directeur vertrok begin december, vlak na de pijnlijke 1-4-nederlaag tegen Liverpool.

Benítez is al ruim 35 jaar actief als trainer. In Engeland was hij hoofdcoach van Liverpool, Chelsea, Newcastle United en Everton. Daarnaast zat hij op de bank bij onder meer Valencia, Internazionale, Napoli en Real Madrid. Zijn grootste succes is het winnen van de Champions League met Liverpool in 2005.

Eerder deze week stapte Anwar El Ghazi over naar Everton. De tweevoudig Oranje-international wordt tot de zomer gehuurd van Aston Villa.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie