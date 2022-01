De wedstrijd tussen Gambia en Mali op de Afrika Cup heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Door twee late strafschoppen eindigde de wedstrijd in het Kameroense Limbe in 1-1.

Het openingsdoelpunt in de 79e minuut kwam op naam van de Malinees Ibrahima Koné. De overtreding die aan de penalty voorafging was door de Marokkaanse scheidsrechter Mohamed Guezzaz over het hoofd gezien, maar de VAR overtuigde hem.

Dat gold een paar minuten voor het eindsignaal ook voor een handsbal in het strafschopgebied van Mali. Opnieuw werd Guezzaz naar het scherm geroepen en wederom kende hij een penalty toe, die werd benut door de Gambiaan Musa Barrow.

Barrow had voor rust voor opwinding gezorgd door van grote afstand hard de lat te raken uit een vrije trap. In de tweede helft was Mali in de aanloop naar de doelpunten gevaarlijk geweest.

Het 1-1-gelijkspel betekent dat er nog geen beslissingen zijn gevallen in groep F. Zowel Gambia als Mali heeft vier punten. Poulegenoten Tunesië en Mauritanië, die elkaar zondag vanaf 17.00 uur treffen, zijn nog puntloos.

Op hetzelfde tijdstip was in groep E de aftrap bij Ivoorkust-Sierra Leone. De dag wordt in die poule vanaf 20.00 uur afgesloten met een wedstrijd tussen Algerije en Equatoriaal Guinea.