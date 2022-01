Ivoorkust heeft zondag door een enorme fout van keeper Badra Ali Sangaré een zege uit handen gegeven op de Afrika Cup. Ondanks een goal van Sébastien Haller en een assist van Ibrahim Sangaré werd het 2-2 tegen Sierra Leone. Titelverdediger Algerije ging zeer verrassend onderuit en moet vrezen voor uitschakeling.

In de blessuretijd van Ivoorkust-Sierra Leone wilde doelman Sangaré een corner voorkomen, maar daarbij gaf hij de bal op zeer knullige wijze weg. Alhaji Kamara was degene die profiteerde namens Sierra Leone.

Het was de tweede keer dat Ivoorkust een voorsprong weggaf. Het werd in de eerste helft 1-0 dankzij Haller, die in de korte hoek raak schoot. De Ajax-spits maakte daarmee een fout van Franck Kessié goed, die een penalty had gemist.

Tien minuten na rust kwam Sierra Leone langszij via Musa Noah Kamara, die hard raak schoot. Vlak daarna werd het 2-1 dankzij Nicolas Pépé. De Arsenal-speler rondde af op aangeven van PSV'er Ibrahim Sangaré, die was aangespeeld door Haller.

De flater van keeper Sangaré kostte Ivoorkust (voorlopig) een plek in de volgende ronde van de Afrika Cup. Met vier punten uit twee duels staan 'De Olifanten' er als koploper in groep E wel goed voor. Sierra Leone, waarbij SC Cambuur-aanvaller Issa Kallon als invaller debuteerde, is de nummer drie met twee punten.

Titelhouder Algerije verloor later op de avond zonder FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki in de selectie met 1-0 van Equatoriaal Guinea (goal Esteban Obiang) en staat met één punt laatste. De ploeg van sterspeler Riyad Mahrez moet winnen van Ivoorkust om de volgende ronde te halen.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de blunder van keeper Badra Ali Sangaré te bekijken.

In poule F is nog niets beslist

Tegelijk met Ivoorkust hield Tunesië de kansen in groep F levend door af te rekenen met Mauritanië: 4-0. Binnen acht minuten was het al 2-0 dankzij Hamza Mathouthi en Wahbi Khazri, waarna nogmaals Khazri en Seifeddine Jaziri de score na rust opvoerden.

Eerder op de dag eindigde Gambia-Mali in dezelfde poule door twee late strafschoppen in 1-1. Bij zowel de openingsgoal van Malinees Ibrahima Koné als de gelijkmaker van Musa Barrow werd de penalty pas toegekend nadat scheidsrechter Mohamed Guezzaz uit Marokko de VAR had geraadpleegd.

Gambia en Mali hebben allebei vier punten en Tunesië volgt met drie punten. Mauritanië is nog punt- én doelpuntloos.