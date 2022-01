De 0-3-overwinning van Ajax op bezoek bij FC Utrecht was de honderdste zege voor Erik ten Hag in de Eredivisie als coach van Amsterdammers. Geen enkele andere trainer had zo weinig wedstrijden nodig voor die mijlpaal.

De 51-jarige Tukker zat voor de 127e keer op de bank bij een Eredivisie-duel van Ajax. Louis van Gaal was tot zondag de coach die het snelst honderd overwinningen boekte bij één club. De huidige bondscoach had daar begin jaren '90 138 wedstrijden voor nodig.

De zege in Utrecht kwam opvallend eenvoudig tot stand. Na twintig minuten stond het al 0-2 en vlak voor rust maakte de titelverdediger ook het derde doelpunt. "Ik heb een heel scherp en uitstekend Ajax gezien", zei Ten Hag tegen ESPN. "Vooral het eerste half uur was bij vlagen genieten."

"FC Utrecht had totaal geen antwoord op ons positiespel. We creëerden de ruimtes, de bezetting was goed en we maakten goede teamgoals", loofde de trainer het spel van zijn ploeg.

Ajax-trainer Erik ten Hag haalde spits Brobbey na 70 minuten naar de kant bij de eenvoudige zege op Utrecht. Ajax-trainer Erik ten Hag haalde spits Brobbey na 70 minuten naar de kant bij de eenvoudige zege op Utrecht. Foto: Pro Shots

Brobbey had maar één appje nodig van Ten Hag

De laatste twee treffers van Ajax werden gemaakt door Brian Brobbey. De negentienjarige spits werd in de winterstop gehuurd van RB Leipzig, ook omdat Sébastien Haller de komende weken actief is op de Afrika Cup met Ivoorkust.

"Een uitstekende terugkeer", oordeelde Ten Hag. "Hij stond op de juiste plek, want hij kent onze speelwijze en de andere spelers kennen hem ook."

Brobbey zelf sprak van een hele mooie dag. De negentienjarige spits wist het afgelopen half jaar bij Leipzig niet te scoren. Hij kwam daar voornamelijk als invaller in actie.

"Als je twee goals maakt bij je comeback, dan ben je natuurlijk heel blij. Met Dusan Tadic op de linkerkant weet ik dat ik de ballen perfect krijgt", lachte de jeugdinternational.

Brobbey hoefde niet lang na te denken toen Ten Hag in zijn zoektocht naar een tijdelijke vervanger voor Haller contact zocht. "Hij stuurde mij een appje dat hij me nodig had", aldus Brobbey. "Verder hebben we niet veel besproken. Ik weet hoe deze trainer wil voetballen."

Voor Brobbey en Ajax staan er komende week twee duels op het programma. Donderdag komen de amateurs van Excelsior Maassluis naar de ArenA in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Zondag wacht in Eindhoven de topper tegen PSV.

