Anthony Martial zegt dat hij zaterdag niet heeft geweigerd in actie te komen in de uitwedstrijd van Manchester United tegen Aston Villa (2-2). Daarmee weerspreekt hij de bewering van trainer Ralf Rangnick, die zei dat de speler buiten de selectie wilde blijven.

"Ik zal nooit weigeren een wedstrijd voor Manchester United te spelen", reageerde de aanvaller zondag op Instagram. "Ik ben hier al zeven jaar en zal de club en de fans nooit in diskrediet brengen."

De 26-jarige Martial komt bij Manchester United nauwelijks aan spelen toe en aast deze winter op een transfer. Onlangs ketste een huurovereenkomst met Sevilla af, omdat de Spanjaarden niet willen voldoen aan de eis om het volledige salaris van Martial op zich te nemen.

Dit seizoen kwam Martial nog niet verder dan zeven optredens in de Premier League, vooral als invaller. Omdat Rangnick vanwege coronagevallen en spelers die actief zijn op de Afrika Cup een uitgedunde selectie heeft, wilde hij voor het duel met Aston Villa een beroep doen op de Fransman.

"Hij had normaal gesproken op de bank gezeten, maar wilde niet worden opgenomen in de wedstrijdselectie", zei de Duitse trainer, nadat zijn ploeg in Birmingham een 0-2-voorsprong had verspeeld. "Daarom is hij niet met ons meegereisd."

Martial werd in 2015 door Manchester United overgenomen van AS Monaco en kwam tot 174 wedstrijden in de Premier League, waarin hij 56 keer scoorde. De dertigvoudig international heeft nog een contract tot medio 2024.

