De supportersverenigingen van Heracles Almelo praten maandag met de leiding van de club over de rentree van Rai Vloet. Veel fans zijn boos dat de middenvelder zaterdag tegen NEC (0-0) zijn rentree maakte na in november een fataal auto-ongeluk veroorzaakt te hebben.

Vloet deed als invaller een klein half uur mee tegen NEC. Bij terugkeer uit Nijmegen werd de spelersbus van Heracles opgewacht door boze supporters. Vloet was daar overigens niet bij, hij was niet met de selectie meegereisd.

De fans gingen in gesprek met voorzitter Hans Bredewoud, directeur Rob Toussaint en trainer Frank Wormuth. Dat gebeurde volgens Tubantia op rustige toon. Ze eisten een gesprek met de clubleiding, dat er maandagavond ook gaat komen.

"Of het moreel verwerpelijk was om Vloet te laten spelen is een vraag die de gemoederen bezighoudt en verdeelt. Gelet op de reacties, bij supporters, op sociale media en in de pers, lijkt het in elk geval niet erg verstandig te zijn geweest van Heracles", meldt supportersvereniging Hart voor Heracles zondag.

"Als er binnenkort weer publiek op de tribunes mag zitten, kan dat het ongenoegen nog een extra lading geven. En dan is er maar één conclusie mogelijk: dat Heracles de plank volledig heeft misgeslagen. En hoe denken de sponsoren erover? Heracles heeft heel wat af te wegen de komende dagen."

Vloet hervatte eerder deze week training na ongeluk

Eerder deze week werd bekend dat Vloet de training hervatte bij de Eredivisionist. Op dezelfde dag meldde de politie dat de 26-jarige voetballer de bij het fatale ongeluk betrokken auto heeft bestuurd. Vloet zou daarbij onder invloed van drank zijn geweest. Bij het ongeluk kwam een vierjarige jongen om het leven.

Vloet is nog altijd verdachte in de zaak, al is het nog onbekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen. Waarschijnlijk gebeurt dat pas over enkele maanden. Heracles meldde eerder deze week "niet op de stoel van de rechter te willen gaan zitten" en Vloet weer in de selectie op te nemen.

Trainer Wormuth meldde in de aanloop naar het duel met NEC dat Vloet nog lang niet wedstrijdfit was, maar verrassenderwijs liet hij de spelmaker toch invallen in Nijmegen. "Ik heb niet de indruk willen wekken dat hij niet zou spelen", reageerde de Duitser na afloop. "Dat is mijn fout. Hij kon nog geen hele wedstrijd spelen, maar wel minuten maken."

Al voor de aftrap liet supportersvereniging Vak '74 weten het onbegrijpelijk te vinden dat Vloet in de wedstrijdselectie zat. "Ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp afgelopen week behoorde Vloet tot de selectie. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel", schreven de supporters op Facebook.

