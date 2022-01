Supporters van Heracles Almelo hebben zaterdagavond hun onvrede geuit over de rentree van Rai Vloet. De middenvelder maakte tegen NEC (0-0) zijn eerste speelminuten, nadat hij in november een fataal auto-ongeluk had veroorzaakt.

Vloet deed als invaller een klein half uur mee tegen NEC. "Wij hebben voor maandag een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren", schrijft Vak '74, de harde kern van Heracles, op Facebook.

Eerder deze week werd bekend dat Vloet de training hervatte bij Heracles. Op dezelfde dag meldde de politie dat de 26-jarige voetballer de bij het fatale ongeluk betrokken auto heeft bestuurd. Vloet zou daarbij onder invloed van drank zijn geweest. Bij het ongeluk kwam een vierjarige jongen om het leven.

"Ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp afgelopen week behoorde Vloet tot de selectie. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel", schrijven de supporters.

Rai Vloet deed zaterdag een klein half uur mee tegen NEC. Foto: Pro Shots

Supporters wachtten spelersbus op na rentree Vloet

Zaterdagavond bij terugkeer uit Nijmegen werd de spelersbus van Heracles al opgewacht door boze supporters. Vloet was daar overigens niet bij, hij was niet met de selectie meegereisd.

De fans gingen in gesprek met voorzitter Hans Bredewoud, directeur Rob Toussaint en trainer Frank Wormuth. Dat gebeurde volgens Tubantia op rustige toon.

Vloet is nog altijd verdachte in de zaak, het is nog onbekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen. Heracles meldde eerder deze week "niet op de stoel van de rechter te willen gaan zitten" en Vloet weer in de selectie op te nemen.

Vloet is een van de belangrijkste spelers van Heracles. Vorig seizoen was de middenvelder met zestien treffers clubtopscorer. Voor het ongeluk maakte hij deze jaargang drie goals in elf duels.

Komende zaterdag staat er voor Heracles een thuiswedstrijd tegen provinciegenoot Go Ahead Eagles op het programma.

