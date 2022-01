Ajax is zondag uitstekend begonnen aan 2022. Mede door twee goals van de teruggekeerde Brian Brobbey won de ploeg van Erik ten Hag de traditioneel beladen uitwedstrijd tegen FC Utrecht eenvoudig met 0-3.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Ajax stond na negentien minuten al op 0-2 door goals van Antony en Brobbey. De Nederlandse spits tekende in de blessuretijd van de eerste helft ook voor de 0-3 en evenaarde bijna zijn totale aantal Eredivisie-doelpunten uit zijn eerste periode bij Ajax (drie treffers in twaalf duels).

Brobbey keerde twee weken geleden terug in Amsterdam. De negentienjarige aanvaller stapte afgelopen zomer transfervrij over naar RB Leipzig, maar zijn eerste half jaar bij de Bundesliga-club werd geen succes. Brobbey is voor de rest van het seizoen gehuurd door Ajax, ook omdat eerste spits Sébastien Haller momenteel met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup.

Door de veertiende zege van het seizoen heeft Ajax nu twee punten meer dan PSV, maar de Eindhovenaren spelen vanaf 14.30 uur nog het uitduel met FC Groningen. Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij PSV.

Stand in top Eredivisie 1. Ajax: 19-45 (+55)

2. PSV: 18-43 (+22)

3. Feyenoord: 19-39 (+24)

4. Vitesse: 19-36 (+1)

Brian Brobbey (uiterst rechts) scoorde bij zijn rentree voor Ajax al na negentien minuten. Brian Brobbey (uiterst rechts) scoorde bij zijn rentree voor Ajax al na negentien minuten. Foto: Pro Shots

Dramatische openingsfase voor FC Utrecht

FC Utrecht won begin oktober de uitwedstrijd tegen Ajax met 0-1, maar zondag in de lege Galgenwaard kende de ploeg van René Hake een dramatische start van de wedstrijd. Ajax begon scherp en stond binnen vijf minuten op voorsprong. Na een snelle aanval over links kwam de bal in het strafschopgebied bij Antony en de Braziliaan schoot via het been van oud-Ajacied Quinten Timber zijn zevende competitietreffer binnen.

Vlak daarna was het al bijna 0-2, maar Dusan Tadic raakte de paal na een fout van Timber op het middenveld. In de negentiende minuut kwam de tweede treffer van de bezoekers alsnog. Tadic gaf een puntgave voorzet vanaf de linkerkant, waardoor Brobbey bij de tweede paal van dichtbij kon binnenkoppen. Het was voor de jonge spits zijn eerste Eredivisie-goal sinds 21 maart 2021 (5-0-zege tegen ADO Den Haag).

Utrecht had in de eerste twintig minuten amper wat in te brengen en verloor ook nog Naoki Maeda, die geblesseerd raakte bij een duel met Ajax-verdediger Lisandro Martínez en naar het ziekenhuis moest.

De thuisploeg herpakte zich wel na de 0-2. Anastasios Douvikas had de pech dat hij (onterecht) werd teruggefloten voor buitenspel, terwijl hij alleen op keeper Remko Pasveer had kunnen afgaan. De assistent-scheidsrechter vlagde meteen, waardoor de VAR geen rol kon spelen. Even later kopte Douvikas net over uit een voorzet van invaller Othmane Boussaid.

Ajax kon het duel daardoor vlak voor rust al zo goed als beslissen. Tadic gaf maar weer eens een assist - al zijn veertiende van het seizoen in de Eredivisie - en Brobbey kom simpel de 0-3 binnenlopen.

Debuut voor Amourricho van Axel Dongen

De ruime voorsprong van Ajax zorgde ervoor dat er niet veel meer gebeurde in de tweede helft. Er waren meer overtredingen dan mogelijkheden.

Brobbey werd na zeventig minuten van het veld gehaald, terwijl Ten Hag met het oog op de topper tegen PSV van volgende week ook Martínez, Ryan Gravenberch, Daley Blind en Antony wat extra rust kon geven. De zeventienjarige aanvaller Amourricho van Axel Dongen kon daardoor zijn Eredivisie-debuut maken.

Tweelingbroers Jurriën (links, Ajax) en Quinten Timber (rechts, FC Utrecht) stonden beiden in de basis. Tweelingbroers Jurriën (links, Ajax) en Quinten Timber (rechts, FC Utrecht) stonden beiden in de basis. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie