Maxi Romero is de spits van PSV zondag (aftrap 14.30 uur) in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Winteraanwinst Joey Veerman begint op de bank bij de koploper.

Opstelling FC Groningen Leeuwenburgh; Dankerlui, Te Wierik, Meijer, Van Hintum; Ngonge, Duarte, Suslov, Van Kaam; De Leeuw, Strand Larsen.

Opstelling PSV Drommel; Teze, Obispo, Boscagli, Mauro; Gutiérrez, Van Ginkel; Doan, Götze, Gakpo; Romero

Het is voor Romero zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. De Argentijn, die wel Europees al eens aan de aftrap stond, was ongeveer een jaar uitgeschakeld met een zware knieblessure. Romero mocht dit seizoen al wel zesmaal invallen van trainer Roger Schmidt. Spitsen Eran Zahavi en Carlos Vinícius ontbreken zondag bij PSV.

Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel staan centraal op het middenveld bij de ploeg uit Eindhoven, waardoor de van sc Heerenveen overgekomen Veerman op de bank begint. Hij is de opvolger van de gestopte Davy Pröpper, terwijl Ibrahim Sangaré afwezig is omdat hij actief is op de Afrika Cup.

De langdurig geblesseerde André Ramalho wordt centraal achterin vervangen door Armando Obispo. Daarnaast valt op dat de backs Phillipp Mwene en Philipp Max op de bank beginnen. Jordan Teze en Mauro Junior verdedigen de flanken.

Bogarde op de bank bij Groningen

Bij FC Groningen begint winteraanwinst Melayro Bogarde op de bank. De verdediger werd deze week op huurbasis overgenomen van Bundesliga-club Hoffenheim.

Opvallend is dat de achttienjarige verdediger Björn Meijer een basisplaats krijgt van trainer Danny Buijs. De jeugdinternational kwam voor de winterstop tot zeven optredens. Het gaat ten koste van Wessel Dammers, die tot de wisselspelers behoort.

Eerder dit seizoen won PSV in eigen huis met 5-2 van Groningen.