De zaterdagavond gestaakte derby van Sevilla wordt zondagmiddag zonder publiek uitgespeeld. Spelers van Betis hekelen de provocatie van Sevilla-middenvelder Joan Jordán, die door een staaf uit het publiek werd geraakt.

Het duel in de achtste finales van de Copa del Rey wordt zondag vanaf 16.00 uur uitgespeeld, zo meldt de Spaanse bond. De wedstrijd werd kort voor rust bij een 1-1-stand gestaakt.

Sevilla meldt dat Jordán versuft was nadat hij de staaf op zijn hoofd kreeg. De 27-jarige speler is medisch onderzocht en moet 24 uur rust houden, waardoor hij niet kan meespelen in het restant van de wedstrijd.

Diverse spelers van Betis betwijfelen of Jordán hard geraakt werd door de staaf. Ze beschuldigen hem op sociale media van simulatie.

Betis-speler beschuldigen Jordán van provocatie

"Allereerst wil ik zeggen dat ik elke vorm van geweld volledig afkeur. De actie van dit individu past niet bij onze fans", schrijft Betis-speler Cristian Tello op Twitter. "Maar aan de andere kant zijn we allemaal getuige geweest van hetgeen waar onze tegenstander naar op zoek was."

Tello plaatste bij zijn bericht een video waarin te zien is dat Jordán met gebaren het publiek van Betis provoceert (zie de tweet hieronder). Betis-aanvaller Borja Iglesias schreef op Twitter: "Hij zal wel duizelig zijn geworden doordat hij zelf op zijn gezicht sloeg."

Willian José, een andere speler van Betis, plaatste enkele smileys van een clown bij de video van Jordán.

Trainer Lopetegui zou Jordán gevraagd hebben duizeligheid te simuleren

Betis-verdediger Juan Miranda beschuldigt Sevilla-coach Julen Lopetegui ervan Jordán ertoe te hebben aangezet te doen alsof hij duizelig was van de klap. Miranda plaatste een video waarin te zien is dat Jordán weer het veld in wil lopen, maar door de trainer wordt tegengehouden.

"Ik veroordeel absoluut wat er op de tribune gebeurde en ik hoop dat Jordán in orde is. Maar we hebben ook allemaal gehoord hoe de coach hem aanmoedigde om iedereen voor de gek te houden en te doen alsof hij duizelig was", schrijft Miranda.

Vermoedelijke dader geïdentificeerd

De clubleiding van Betis sprak in een verklaring wel haar verontwaardiging over het incident uit. "Het gooien van voorwerpen op het veld tijdens de Copa del Rey-wedstrijd veroordelen we met klem."

"De club heeft in samenwerking met de politie de vermeende dader geïdentificeerd. We zullen met grote nauwkeurigheid overgaan tot een strafonderzoek", meldt de club."