Bij de bekerwedstrijd tussen Real Betis en Sevilla is zaterdagavond een speler geraakt door een staaf die vanaf de tribune is gegooid. De scheidsrechter besloot daarop het duel definitief te staken. In België won Alfred Schreuder zijn eerste wedstrijd als trainer van Club Brugge.

Sevilla-middenvelder Joan Jordán werd kort voor rust geraakt door een staaf die vanaf de tribune met thuisfans was gegooid. De speler van de bezoekende club viel op de grond en werd op het veld behandeld, maar leek er niet al te ernstig aan toe.

Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea legde de wedstrijd stil en overlegde lang met de Spaanse bond of er nog verder gespeeld kon worden. Uiteindelijk werd besloten het duel in de achtste finales definitief te staken.

Op het moment van affluiten stond het 1-1. Papu Gómez had Sevilla in de 35e minuut op voorsprong gezet, vier minuten later maakte Nabil Fekir er 1-1 van. Tijdens het vieren van dat doelpunt werd Jordán met de staaf geraakt.

Schreuder debuteert met zege bij Club Brugge

In België won Schreuder zijn eerste duel met Club Brugge. Op eigen veld won de kampioen met 2-0 van STVV . Schreuder was bij de Belgische formatie in de winterstop aangesteld als opvolger van de naar Monaco vertrokken Philippe Clement.

Na ongeveer een half uur kwam Club Brugge op voorsprong door een doelpunt van Charles De Ketelaere. Na de hervatting maakte Bas Dost er 2-0 van, na voorbereidend werk van zijn landgenoot Ruud Vormer. Noa Lang ontbrak vanwege een schorsing.

Club Brugge heeft als nummer twee van de ranglijst nu vier punten achterstand op Union. De koploper zag eerder op zaterdag de wedstrijd tegen Seraing na de eerste helft gestaakt worden wegens mist. Union leidde op dat moment met 2-0.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler Pro League

Georginio Wijnaldum gaf een assist, maar werd ook gewisseld. Georginio Wijnaldum gaf een assist, maar werd ook gewisseld. Foto: Getty Images

Assist gewisselde Wijnaldum bij PSG

In Frankrijk wist koploper Paris Saint-Germain na twee gelijke spelen weer eens te winnen. In het Parc des Princes werd Stade Brestois, waar Marco Bizot op doel stond, met 2-0 verslagen.

Kylian Mbappé knalde na een half uur raak voor de 1-0. Hij kreeg de bal aangespeeld door Georginio Wijnaldum, die aan het duel mocht beginnen maar in de rust werd gewisseld. Kort na rust maakte Thilo Kehrer er 2-0 van.

Xavi Simons mocht tien minuten voor tijd nog invallen voor Mauro Icardi. Voor de jonge Nederlander was het zijn derde optreden in de Ligue 1.

Bekijk de uitslagen, het programma en de uitslagen in de Ligue 1

Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten bedanken het publiek na de winst op Udinese. Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten bedanken het publiek na de winst op Udinese. Foto: Getty Images

Juventus wint en nadert top vier

In Italië boekte Juventus een 2-0-thuiszege op Udinese. De Argentijn Paulo Dybala en de Amerikaan Weston McKennie maakten de doelpunten voor de club uit Turijn, waar Matthijs de Ligt in de basis stond.

De vorig seizoen onttroonde kampioen heeft nu evenveel punten als nummer vier Atalanta, dat nog wel twee duels tegoed heeft. Internazionale voert de stand in de Serie A aan, voor AC Milan en Napoli

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A