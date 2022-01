RKC Waalwijk heeft zaterdag een welkome overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De Brabanders waren in Deventer met 0-2 te sterk voor Go Ahead Eagles en passeerden Willem II op de ranglijst.

De confrontatie in De Adelaarshorst tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk was het eerste onderlinge duel in dat stadion sinds de spectaculaire 4-5-zege van RKC in mei 2019 in de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Zo'n spektakel als 2,5 jaar geleden werd het niet, maar opnieuw kwam RKC als winnaar uit de strijd. De bezoekers kwamen in de eerste helft wel op bijzondere manieren aan de twee doelpunten. Daar zat ook geklungel van Go Ahead bij.

Finn Stokkers kon in de 21e minuut met een stiftje scoren na een uittrap van RKC-doelman Etienne Vaessen. Bij die trap tastte de defensie van Go Ahead volledig mis. De 0-2 was een cadeautje. Go Ahead-doelman Warner Hahn schoof de bal in de opbouw zomaar in de voeten van Michiel Kramer, die ook simpel raak schoot.

In de tweede helft ging Go Ahead nog wel op jacht naar de aansluitingstreffer, maar die zat er ondanks een veldoverwicht niet in. RKC hield het achterin goed dicht en gaf geen grote kansen meer weg.

RKC klimt door de zege naar de veertiende plaats op de ranglijst met negentien punten uit evenveel wedstrijden. De ploeg van coach Joseph Oosting heeft nu zes punten voorsprong op nummer zestien Sparta Rotterdam. Go Ahead blijft de nummer elf.

