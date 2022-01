Justin Bijlow is schuldbewust na de nederlaag van Feyenoord zaterdag tegen Vitesse (0-1). Volgens de doelman is het verlies volledig te wijten aan zijn fout waardoor Loïs Openda kon scoren voor de bezoekers.

"Ik denk dat dit duel beide kanten op kon gaan. Maar door weer een momentje van mij laat ik mijn team in de steek", zei een zichtbaar teleurgestelde Bijlow vlak na de wedstrijd in gesprek met ESPN.

Bijlow sprintte in de 69e minuut zijn doel uit na een diepe pass van Vitesse. De Oranje-international wilde de bal wegschieten, maar tastte mis en zag Openda simpel de 0-1 op het bord zetten namens Vitesse.

"Op het moment dat ik er stond dacht ik al: hier moet ik niet zijn. Dan kan je niet meer terug en dat is slecht. Deze tegentreffer is gewoon 100 procent mijn fout. Dat is gewoon niet goed", vervolgde Bijlow.

Feyenoord leek de schade vlak na de fout van Bijlow weer te repareren, maar de 1-1 van Guus Til werd afgekeurd vanwege buitenspel van Cyriel Dessers. "We hebben allebei niet veel kansen gehad. Het wordt beslist op details en het valt nu de kant van Vitesse op", aldus de keeper.

Arne Slot baalde van de nederlaag van zijn ploeg.

Slot: 'Onze voorste vier waren niet heel creatief'

Feyenoord-trainer Arne Slot baalde net als Bijlow van de fout van de doelman, maar keek ook naar het vertoonde spel van zijn ploeg tegen Vitesse. Feyenoord slaagde er nauwelijks in om tot kansen te komen.

"Onze voorste vier waren niet heel creatief. Als een tegenstander zo massaal verdedigt, hoop je dat de buitenspelers die wij hebben er één voor één langs kunnen gaan, maar dat is heel weinig gelukt. Wij zijn niet de eerste ploeg die het dit seizoen heel moeilijk heeft om tegen Vitesse tot kansen te komen", zei Slot bij ESPN.

Slot zag ook dat Alireza Jahanbakhsh het niet makkelijk had tegen Vitesse. De aanvaller maakt dit seizoen nog geen allerbeste indruk in Rotterdamse dienst. "Het gaat nog niet zoals hij het wil en zoals ik het wil, dat is overduidelijk."

"Hij mist met name rendement. Dat hij opportunistisch speelt en net wat meer de bal verliest dan een ander, dat calculeer je in bij hem. Maar over het algemeen is hij in staat om meer rendement uit zijn spel te halen. Dat lukt vooralsnog vrij moeizaam."

