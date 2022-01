Feyenoord is bij de hervatting van de Eredivisie direct tegen een nederlaag aangelopen. De Rotterdammers verloren zaterdag in eigen huis in een pover duel met 0-1 van Vitesse en moeten vrezen voor een grotere achterstand op PSV en Ajax.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse kende voor rust weinig momenten van opwinding. In de tweede helft scoorde Loïs Openda na een enorme fout van Feyenoord-doelman Justin Bijlow. Guus Til leek daarna voor de 1-1 te zorgen, maar die treffer werd geannuleerd.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Vitesse van Feyenoord weet te winnen. Het duel in het GelreDome eindigde in oktober in 2-1 voor de ploeg van coach Thomas Letsch. Ook toen was Openda de grote man bij de club uit Arnhem.

Door de nederlaag heeft Feyenoord nu een achterstand van vier punten op koploper PSV en drie punten op nummer twee Ajax. De concurrenten uit Eindhoven en Amsterdam spelen zondag nog tegen respectievelijk FC Groningen en FC Utrecht. Vitesse blijft vierde, op drie punten van Feyenoord.

Feyenoord vervolgt de Eredivisie op zondag 23 januari met een uitwedstrijd tegen NEC (aftrap 12.15 uur). Vitesse krijgt een dag eerder in Arnhem FC Groningen op bezoek (aftrap 18.45 uur).

Het vuurwerk op het veld in De Kuip kwam voor rust niet van de spelers. Het vuurwerk op het veld in De Kuip kwam voor rust niet van de spelers. Foto: Pro Shots

Feyenoord en Vitesse creëren weinig voor rust

Feyenoord-coach Arne Slot koos tegen Vitesse voor Reiss Nelson en Alireza Jahanbakhsh in de basis. Jens Toornstra en Marcos Senesi begonnen op de bank. Bij Vitesse had Riechedly Bazoer 'gewoon' een basisplaats. De rechtspoot staat nadrukkelijk in de belangstelling van Feyenoord.

De eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd was voor Vitesse. Met een schitterende pass bereikte Bazoer zijn ploeggenoot Openda, maar de aanvaller werd goed verdedigd door Marcus Pedersen.

Nadat de wedstrijd kort werd stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld, kregen Feyenoord en Vitesse een kans op de openingstreffer. Jahanbakhsh gaf een slechte voorzet waardoor Til niet kon scoren en Thomas Buitink schoot rakelings naast.

Feyenoord en Vitesse konden niet overtuigen. Feyenoord en Vitesse konden niet overtuigen. Foto: Pro Shots

Bijlow leidt levendige slotfase in

In de tweede helft lukte het Feyenoord en Vitesse lange tijd ook niet om zelf voor het nodige vuurwerk te zorgen. Grote kansen bleven uit en van mogelijkheden was ook nauwelijks sprake. Dat veranderde in de 69e minuut, met een hoofdrol voor Bijlow.

De doelman van Feyenoord kwam ver zijn doel uit na een diepe pass, maar tastte mis. Openda profiteerde en schoof de bal in het lege doel: 0-1. Feyenoord leek daarna wel snel op 1-1 te komen, maar het doelpunt van Til werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van invaller Cyriel Dessers.

Feyenoord ging in de slotfase andermaal op jacht naar de gelijkmaker. Til kopte de bal rakelings naast, een schot van Dessers werd geblokt en ook Linssen was gevaarlijk met het hoofd, maar Feyenoord kon de eerste nederlaag van 2022 niet meer voorkomen.

