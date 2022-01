Heracles Almelo heeft zaterdagavond gelijkgespeeld tegen NEC. Het bleef 0-0 in het Goffertstadion, terwijl Rai Vloet als invaller zijn rentree maakte nadat hij in november betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk.

In mistige omstandigheden vielen er weinig kansen te noteren in Nijmegen, waar NEC'er Jordy Bruijn al na twintig minuten geblesseerd uitviel.

Het was onverwacht dat Vloet terugkeerde in de wedstrijdselectie, al stond hij eerder in de week al op het trainingsveld van Heracles. In de 65e minuut mocht de 26-jarige middenvelder invallen van trainer Frank Wormuth. Het waren de eerste speelminuten van Vloet sinds de 1-0-nederlaag op 5 november tegen FC Twente.

"De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel", vertelde Wormuth voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC over zijn keuze Vloet terug te laten keren. "Als Heracles kunnen we die jongen in deze situatie helpen om zijn leven weer op te pakken."

NEC staat na de 0-0 nog altijd stevig in de middenmoot met 26 punten uit negentien wedstrijden, met zeven punten voorsprong op nummer dertien Heracles. De club uit Almelo staat daarmee zes punten boven de degradatiestreep.

Rai Vloet in actie tegen NEC. Rai Vloet in actie tegen NEC. Foto: ANP

Eredivisie-speelronde 19 Vrijdag 20.00 uur: PEC Zwolle-Willem II 2-0

Zaterdag 18.45 uur: NEC-Heracles 0-0

Zaterdag 20.00 uur: Feyenoord-Vitesse

Zaterdag 20.00 uur: FC Twente-Heerenveen

Zaterdag 21.00 uur: Go Ahead-RKC

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Ajax

Zondag 14.30 uur: Cambuur-Sparta

Zondag 14.30 uur: FC Groningen-PSV

Zondag 16.45 uur: Fortuna-AZ

