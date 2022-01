FC Twente heeft zaterdag mede door een blunder van sc Heerenveen-keeper Xavier Mous het Eredivisie-seizoen hervat met winst (2-0). Eerder op de avond maakte Rai Vloet, twee maanden nadat hij betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk, als invaller zijn rentree bij Heracles Almelo, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen NEC.

Twente tegen Heerenveen stevende ook af op 0-0, tot de Friese ploeg in de 77e minuut achterin rondspeelde en de bal bij Mous kwam. De doelman nam niet goed aan, waardoor de aanstormende Twente-aanvaller Ugalde binnen kon schieten.

Elf minuten later tekende Ricky van Wolfswinkel vanaf de strafschopstip voor de 2-0-eindstand.

Zonder 'Veermannen' (Henk Veerman is ziek en Joey Veerman vertrokken naar PSV) waren de ogen bij Heerenveen vooral gericht op Anas Tahiri. De voormalig-speler van RKC Waalwijk is terug in de Eredivisie na en halfjaar bij het Roemeense Cluj, maar hij kon als basisspeler zijn stempel niet drukken.

Rami Kaib liet namens Heerenveen nog een kansje onbenut en aan de andere kant kregen Dimitrios Limnios en Van Wolfswinkel de bal er niet in.

Manfred Ugalde straft de blunder van Xavier Mous af. Manfred Ugalde straft de blunder van Xavier Mous af. Foto: Pro Shots

Van Boekel geeft discutabele strafschop

Het was Ugalde die dertien minuten voor tijd de ban brak voor Twente door de blunder van Mous af te straffen (1-0). De Costa Ricaanse aanvaller was vijf minuten eerder ingevallen.

In de 88e minuut wees scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip, al leek het erop dat Heerenveen-verdediger Milan van Ewijk de bal speelde bij een duel met Jayden Oosterwolde. De VAR greep niet in en Van Wolfswinkel schoot koel binnen (2-0).

Door de winst staat nummer vijf Twente nog altijd een punt achter Vitesse, dat zaterdag met 0-1 won bij Feyenoord. Heerenveen is middenmoter.

Rai Vloet in actie tegen NEC. Rai Vloet in actie tegen NEC. Foto: ANP

Vloet mag na 65 minuten invallen

Bij NEC-Heracles vielen er in mistige omstandigheden weinig kansen te noteren in Nijmegen, waar Jordy Bruijn al na twintig minuten geblesseerd uitviel bij de thuisploeg.

Het was onverwacht dat Vloet terugkeerde in de wedstrijdselectie, al stond hij eerder in de week al op het trainingsveld van Heracles. In de 65e minuut mocht de 26-jarige middenvelder invallen van trainer Frank Wormuth. Het waren de eerste speelminuten van Vloet sinds de 1-0-nederlaag op 5 november tegen FC Twente.

"De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel", vertelde Wormuth voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC over zijn keuze Vloet terug te laten keren. "Als Heracles kunnen we die jongen in deze situatie helpen om zijn leven weer op te pakken."

NEC staat na de 0-0 nog altijd stevig in de middenmoot met 26 punten uit negentien wedstrijden, met zeven punten voorsprong op nummer dertien Heracles. De club uit Almelo staat daarmee zes punten boven de degradatiestreep.

Eredivisie-speelronde 19 Vrijdag 20.00 uur: PEC Zwolle-Willem II 2-0

Zaterdag 18.45 uur: NEC-Heracles 0-0

Zaterdag 20.00 uur: Feyenoord-Vitesse 0-1

Zaterdag 20.00 uur: FC Twente-Heerenveen 2-0

Zaterdag 21.00 uur: Go Ahead-RKC

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Ajax

Zondag 14.30 uur: Cambuur-Sparta

Zondag 14.30 uur: FC Groningen-PSV

Zondag 16.45 uur: Fortuna-AZ

