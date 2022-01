Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth vindt dat Rai Vloet de mogelijkheid moet krijgen zijn leven weer op te pakken, al begrijpt hij alle emotie. De Duitser besloot de middenvelder, die in november betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk, zaterdag bij de wedstrijdselectie te halen voor het Eredivisie-duel met NEC en liet hem ook invallen.

"De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel en als Heracles kunnen we die jongen in deze situatie helpen om zijn leven weer op te pakken", zei Wormuth tegen ESPN voorafgaand aan de wedstrijd NEC, die in 0-0. "Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten?"

De 26-jarige oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda en Excelsior begon tegen NEC op de bank, nadat hij afgelopen week was teruggekeerd op het trainingsveld bij Heracles. In de 65e minuut kwam hij in het veld.

Vloet sprak onlangs ook voor het eerst in de media over het ongeluk, waarbij een vierjarig kind om het leven kwam. De voormalig Nederlands jeugdinternational, die onder invloed reed, wacht mogelijk een straf.

Rai Vloet op de reservebank in De Goffert. Rai Vloet op de reservebank in De Goffert. Foto: ANP

'Hij is heel introvert nu'

Wormuth heeft begrip voor mensen die van mening zijn dat Vloet nog niet mag terugkeren op het veld. Donderdag stelde de Vereniging Verkeersslachtoffers bijvoorbeeld het nieuws met "een mengeling van verontwaardiging en verbijstering" vernomen te hebben.

"Natuurlijk zijn er in deze wereld verschillende meningen, dat is ook goed. Een kenmerk van een democratie is vrijheid van meningsuiting en die mening moeten we accepteren. Ik begrijp de emoties bij de mensen, maar ik hoor om me heen ook mensen die Heracles begrijpen."

Wormuth vertelde verder dat hij ziet dat Vloet veranderd is door het ongeluk. "Fysiek en mentaal is hij niet zo sterk op dit moment. Hij is heel introvert nu, hij heeft ook veel doorgemaakt."