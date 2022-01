Bijlow: 'Ik laat het team in de steek'

Justin Bijlow is schuldbewust na de 0-1 nederlaag van Feyenoord tegen Vitesse. De doelman kwam in de 69e minuut onhandig uit en liet zich aftroeven door Loïs Openda. "We verliezen door weer een momentje van mij. Daar laat ik mijn team in de steek", zegt hij tegen ESPN. "Op het moment dat ik er stond dacht ik al: hier moet ik niet zijn. Dan kan je niet meer terug en dat is slecht."