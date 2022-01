34' GOAL RKC! 0-2



Net als in Rotterdam gaat ook in Deventer een keeper vreselijk in de fout. Hahn wordt opgejaagd, blundert en levert de bal zomaar in bij Michiel Kramer. De spits van RKC kan de bal in een leeg doel gemakkelijk binnenschieten. Kramer viert zijn doelpunt op zijn Kramers met een apart dansje.