Bayern München heeft zaterdag in de Bundesliga drie punten gepakt bij FC Köln en daarmee ook het eigen record verbeterd. De koploper won mede door een hattrick van Robert Lewandowski met 0-4 en scoorde zo voor de 66e competitiewedstrijd op rij minstens één keer.

De huidige reeks van Bayern München begon na het 0-0-gelijkspel in eigen huis tegen RB Leipzig op 9 februari 2020. Daarna werd dus in 66 Bundesliga-wedstrijden op rij gescoord en dat is een record. Tussen 2012 en 2014 stokte de reeks van Bayern bij 65 competitiewedstrijden.

De recordkampioen dankte de overwinning van zaterdag bij FC Köln maar weer eens aan Lewandowski. De Poolse topschutter scoorde drie keer (0-1, 0-3 en 0-4) en staat na negentien competitieduels op 23 treffers. Corentin Tolisso tekende voor de 0-2.

Na ruim een half uur spelen had Köln, waar Kingsley Ehizibue in de slotfase inviel, bij een 0-2-achterstand pech. Een doelpunt van voormalig Heracles Almelo- en sc Heerenveen-aanvaller Mark Uth werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De voorsprong van Bayern München op nummer twee Borussia Dortmund is weer zes punten. 'BVB' won vrijdag in eigen huis met 5-1 van SC Freiburg.

Wout Weghorst kwam niet tot scoren voor Wolfsburg. Foto: Getty Images

Eindelijk resultaat voor Wolfsburg, Mainz wint dankzij St. Juste

Nummer drie Hoffenheim ging in de strijd om Champions League-voetbal met 2-1-onderuit bij Union Berlin, dat nu vierde staat met hetzelfde aantal punten als de opponent van zaterdag (31).

Hoffenheim kwam na een kwartier spelen door een eigen doelpunt van voormalig PSV'er Timo Baumgartl nog wel op voorsprong, maar Andreas Voglsammer en Grischa Prömel bezorgden Union alsnog de winst.

RB Leipzig pakte de volle buit door een 0-2-zege bij VfB Stuttgart en steeg naar de zevende plaats op de ranglijst. De doelpunten kwamen op naam van André Silva (penalty) en Christopher Nkunku. De achttienjarige Nederlander Solomon Bonnah bleef op de bank bij Leipzig.

Na vijf nederlagen op rij was er eindelijk weer eens een punt voor VfL Wolfsburg en Wout Weghorst. De formatie van de spits hield Hertha BSC met Jurgen Ekkelenkamp in eigen huis op 0-0. Micky van de Ven bleef bij Wolfsburg op de bank.

FSV Mainz won met 1-0 van VfL Bochum door een doelpunt van Jeremiah St. Juste. De verdediger scoorde vlak na rust uit een corner. Jean-Paul Boëtius bleef op de bank bij Mainz en Jürgen Locadia viel tien minuten voor tijd in bij Bochum.

