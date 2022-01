De Noord-Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal gaat zondag niet door. 'The Gunners' kunnen niet genoeg spelers op de been brengen voor de uitwedstrijd.

Het zag er al naar uit dat de krachtmeting tussen de twee Londense clubs zou worden afgelast. Arsenal mist veel spelers door coronabesmettingen, blessures en de Afrika Cup en diende vrijdag een verzoek in bij de Premier League om de wedstrijd uit te stellen.

Volgens de regels moet een club gewoon opdraven als er dertien spelers en een doelman geselecteerd kunnen worden. Volgens de Premier League is dat bij Arsenal niet het geval. Dat een deel van de afwezigen om een andere reden dan een coronabesmetting ontbreekt, maakt voor de regels niet uit.

"Alle clubs kunnen een verzoek tot uitstel indienen als coronabesmettingen van invloed zijn op personele problemen", schrijft de Premier League zaterdag in een verklaring. "We verontschuldigen ons bij de supporters die van plan waren om de wedstrijd te bekijken. Helaas moeten zulke beslissingen soms op het laatste moment genomen worden, want veiligheid blijft onze prioriteit."

Het komt zondag niet van een duel tussen managers Mikel Arteta (links, Arsenal) en Antonio Conte (rechts, Tottenham Hotspur) Het komt zondag niet van een duel tussen managers Mikel Arteta (links, Arsenal) en Antonio Conte (rechts, Tottenham Hotspur) Foto: Getty Images

Burnley-Leicester City werd ook al afgelast

Het is zeker niet de eerste keer dat de Premier League moet besluiten om een wedstrijd uit te stellen. Verschillende clubs kampen al weken met coronabesmettingen binnen de selectie. De wedstrijd tussen Burnley en Leicester City, die zaterdag op de planning stond, werd eerder al afgelast.

De volgende wedstrijd van Arsenal staat gepland voor aanstaande donderdag, als de eerste wedstrijd tegen Liverpool in de halve finales van de League Cup op het programma staat. Het is niet duidelijk of dat duel ook in gevaar komt.

Arsenal staat momenteel op de vijfde plek in de Premier League. Tottenham Hotspur volgt op twee punten, maar heeft ook twee duels minder gespeeld dan de ploeg van manager Mikel Arteta.

