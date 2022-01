Manchester City heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd door de topper tegen concurrent Chelsea met 1-0 te winnen. De ploeg van manager Josep Guardiola, die de twaalfde competitiezege op rij boekte, staat nu nog steviger aan kop in de Premier League.

Manchester City toonde in de hele wedstrijd het meeste initiatief, maar slaagde er lange tijd niet in om veel goede kansen te creëren tegen het compact spelende Chelsea. Jack Grealish was vlak voor rust dicht bij de 1-0, maar Kepa keerde zijn inzet.

De bevrijdende treffer viel in de zeventigste minuut alsnog en kwam op naam van Kevin De Bruyne. De Belg dribbelde richting het strafschopgebied en schoot buiten bereik van doelman Kepa onberispelijk raak, waardoor hij scoorde tegen zijn oude club.

Hakim Ziyech stond niet meer in het veld toen De Bruyne de score in het Etihad Stadium opende. De oud-Ajacied moest vlak daarvoor plaatsmaken voor Callum Hudson-Odoi. Nathan Aké ontbrak in de selectie van Manchester City, dat op 30 oktober tegen Crystal Palace (0-2) voor het laatst verloor in de Premier League.

Door de nieuwe overwinning van het ongenaakbare City is de voorsprong op naaste belager Chelsea inmiddels opgelopen tot dertien punten, al zegt dat niet alles. Nummer drie Liverpool heeft slechts een punt minder dan 'The Blues' en twee wedstrijden minder gespeeld.

Liverpool, dat door die twee inhaalduels op eigen kracht op acht punten van City kan komen, komt zondag pas in actie in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp wacht dan een thuisduel met Brentford (aftrap 15.00 uur).

