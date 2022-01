Manchester City heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd door de topper tegen concurrent Chelsea met 1-0 te winnen. De ploeg van manager Josep Guardiola, die de twaalfde competitiezege op rij boekte, staat nu nog steviger aan kop in de Premier League. Later op de dag gaf Manchester United ondanks grote fouten bij Aston Villa een 0-2-voorsprong uit handen: 2-2.

Manchester City toonde de hele wedstrijd het meeste initiatief, maar slaagde er lange tijd niet in om veel goede kansen te creëren tegen het compact spelende Chelsea. Jack Grealish was vlak voor rust dicht bij de 1-0, maar doelman Kepa Arrizabalaga keerde zijn inzet.

De bevrijdende treffer viel in de zeventigste minuut alsnog en kwam op naam van Kevin De Bruyne. De Belg dribbelde richting het strafschopgebied en schoot buiten bereik van Kepa onberispelijk raak, waardoor hij scoorde tegen zijn oude club.

Hakim Ziyech stond niet meer in het veld toen De Bruyne de score in het Etihad Stadium opende. De oud-Ajacied moest vlak daarvoor plaatsmaken voor Callum Hudson-Odoi. Nathan Aké ontbrak in de selectie van Manchester City, dat op 30 oktober tegen Crystal Palace (0-2) voor het laatst verloor in de Premier League.

Door de nieuwe overwinning van het ongenaakbare City is de voorsprong op naaste belager Chelsea inmiddels opgelopen tot dertien punten, al zegt dat niet alles. Nummer drie Liverpool heeft slechts een punt minder dan 'The Blues' en twee wedstrijden minder gespeeld.

Liverpool, dat door die twee inhaalduels op eigen kracht op acht punten van City kan komen, komt zondag pas in actie in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp wacht dan een thuisduel met Brentford (aftrap 15.00 uur).

Emiliano Martínez ging flink in de fout bij Aston Villa. Emiliano Martínez ging flink in de fout bij Aston Villa. Foto: Getty Images

Villa blundert tegen United, maar pakt toch punt

Manchester United gaf op bezoek bij Aston Villa in de slotfase een 0-2-voorsprong uit handen. Aan de hand van de debuterende Philippe Coutinho knokte de thuisploeg zich terug: 2-2.

United kwam al vroeg op voorsprong door een enorme fout van Villa-doelman Emiliano Martínez. Bruno Fernandes schoot de bal van afstand richting doel. Martínez leek de inzet simpel te kunnen keren, maar liet de bal uiterst merkwaardig door zijn handen en benen glippen: 0-1. De doelman werd wel gehinderd door Edinson Cavani, die in de baan van het schot stond.

Nadat Fernandes - mede door een fout van Morgan Sanson - in de 67e minuut ook voor 0-2 had gezorgd, leek het duel beslist. Coutinho, die over is gekomen van FC Barcelona, viel vervolgens in bij Villa en daarna ging het lopen bij de thuisploeg: Jacob Ramsey schoot de aansluitingstreffer binnen (77e minuut) en Coutinho bekroonde zijn debuut vijf minuten daarna met de 2-2.

Donny van de Beek viel vlak voor het laatste fluitsignaal in bij Manchester United en kreeg zelfs een flinke kans op de 2-3, maar wist niet te scoren. Cristiano Ronaldo was er vanwege een blessure helemaal niet bij.

Vreugde bij Watford na de late gelijkmaker van João Pedro. Vreugde bij Watford na de late gelijkmaker van João Pedro. Foto: Getty Images

João Pedro kopt Watford naast Newcastle

Newcastle United leek zaterdag op weg naar een belangrijke zege op Watford, maar drie minuten voor tijd kopte de Braziliaanse aanvaller João Pedro de 1-1-eindstand op het scorebord. Hij maakte zo de 1-0 van Newcastle United-aanvaller Allan Saint-Maximin ongedaan. De Fransman scoorde in de 49e minuut.

Bij een overwinning was het extreem rijke Newcastle gestegen naar een plek boven de degradatiestreep, maar nu staat de ploeg van trainer Eddie Howe voorlaatste. De voorsprong op hekkensluiter Burnley, dat drie wedstrijden minder heeft gespeeld, is een punt.

Burnley komt dit weekend niet in actie omdat het treffen met Leicester City is afgelast vanwege coronaperikelen.

Tim Krul boekte een belangrijke zege met Norwich City. Tim Krul boekte een belangrijke zege met Norwich City. Foto: Getty Images

Krul doet goede zaken met Norwich

Norwich City profiteerde van het gelijkspel bij Newcastle door thuis met 2-1 van Everton te winnen. De ploeg van doelman Tim Krul nam zo afstand van de laatste plaats en heeft nu een punt meer dan 'The Magpies'.

Dor een eigen doelpunt van Everton-verdediger Michael Keane kwam Norwich in de zestiende minuut op een 1-0-voorsprong en twee minuten later werd het via Adam Idah 2-0. Verder dan de aansluitingstreffer van Richarlison in de zestigste minuut kwam Everton niet. Anwar El Ghazi, die eerder deze week op huurbasis werd overgenomen van Aston Villa, bleef negentig minuten op de bank bij de bezoekers.

Wolverhampton Wanderers was thuis met 3-1 te sterk voor Southampton. Door een benutte strafschop van Raúl Jiménez leidde de ploeg van trainer Bruno Lage halverwege met 1-0 en na rust scoorden Conor Coady (59e minuut) en Adama Traoré (90+1e minuut) voor de thuisploeg. Tussendoor was James Ward-Prowse in de 84e minuut trefzeker voor Southampton.

