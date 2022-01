Andriy Shevchenko is zaterdag al na twee maanden ontslagen als trainer van Genoa. De voormalige topspits kon de laagvlieger in de Serie A niet aan betere resultaten helpen.

Het ontslag van de 45-jarige Shevchenko is op z'n minst opmerkelijk te noemen. De Oekraïner werd begin november aangesteld als opvolger van de ontslagen Davide Ballardini en tekende een contract tot medio 2024 bij Genoa.

Onder leiding van Shevchenko bleven de goede resultaten uit. Hij stond in negen competitiewedstrijden voor de groep en daarvan werd er geen één gewonnen. Tussendoor boekte Genoa wel een nipte bekerzege op Salernitana (1-0).

Van die negen duels in de Serie A verloor Genoa er zes en werden er drie gelijkgespeeld. Shevchenko kende wel een lastig schema met tegenstanders als AC Milan, Juventus, Atalanta en subtoppers Lazio en AS Roma.

Bekeruitschakeling bleek de druppel voor Genoa

De 3-1-nederlaag tegen AC Milan van donderdagavond in de achtste finales van de Coppa Italia (na verlenging) was voor de clubleiding genoeg aanleiding om opnieuw tot een trainerswissel over te gaan.

"De club bedankt de coach en zijn staf voor het harde werk dat ze in de afgelopen maanden hebben verzet. De leiding over het eerste elftal zal tijdelijk worden toevertrouwd aan Abdoulay Konko, die wordt bijgestaan door Roberto Murgita", schrijft Genoa in een verklaring.

Shevchenko was in Italië bezig aan zijn eerste klus als clubtrainer. De oud-spits van Dynamo Kiev, AC Milan en Chelsea was tussen 2016 en afgelopen zomer bondscoach van Oekraïne, waarmee hij afgelopen zomer de kwartfinales van het EK haalde.