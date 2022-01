Trainer Dick Schreuder verdedigt de vergeefse poging van PEC Zwolle om de competitiewedstrijd tegen Willem II uit te stellen. De Eredivisionist wilde niet spelen vanwege de vele coronabesmettingen, maar trad vrijdag met verrassend veel van de vaste namen aan tegen de Tilburgers én won met 2-0.

"Dan zul je net zien dat dat gebeurt", zei Schreuder na de wedstrijd in Zwolle bij ESPN. "Je hebt wel gezien dat we heel lang moesten wachten met wisselen. Zo zijn er meer dingen die van tevoren moeilijk uit te leggen zijn."

PEC beweerde bij de KNVB dat het geen representatief elftal kon opstellen tegen Willem II, maar dat was niet te zien aan de basiself. Van de elf spelers die eind december in de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse startten, stonden er vrijdag negen 'gewoon' aan de aftrap. Er was bovendien een basisplek voor de recent aangetrokken Oussama Darfalou.

Volgens Schreuder geeft dat een vertekend beeld van de situatie bij PEC. "Een goed voorbeeld is een jongen die elf maanden geblesseerd is geweest en in een kruisbandrevalidatie zit, maar uiteindelijk wel op de bank moest zitten en maar een kwartiertje had kunnen spelen. Uiteindelijk hoefde hij niet in te vallen."

"Er zijn ook jongens van wie ik de achtergrond ken en die toch de negentig minuten hebben volgemaakt", vervolgde de coach. "Dat vind ik echt fantastisch en knap. Ik hoop dat er de komende week jongens terugkomen die eigenlijk al negatief zijn getest, maar apart trainden en nog niet op het wedstrijdformulier stonden."

Van den Belt en Van Polen wilden juist graag spelen

De spelers van PEC Zwolle waren in tegenstelling tot de clubleiding geen voorstander van het uitstellen van de wedstrijd tegen Willem II. Zo ook middenvelder Thomas van den Belt, die in de 25e en de 78e minuut de doelpunten van PEC voor zijn rekening nam.

"Dat we winnen geeft misschien wel een gek gevoel. Ik wilde de wedstrijd zelf graag spelen, dus voor mij gaat het niet op. Maar wat ik in de media las, is dat de club om uitstel heeft gevraagd. Ik ben blij dat we 'm gespeeld hebben en gewonnen hebben", aldus Van den Belt.

Aanvoerder Bram van Polen deelt de mening van Van den Belt. "Het team was niet zozeer in de basis aangetast, daar viel het echt nog wel mee. Ik had ook wel zoiets van: laten we maar gewoon lekker voetballen. Ik hoop dat de meeste jongens het (coronavirus, red.) nu hebben gehad."

De overwinning op Willem II kwam hoe dan ook op een uitstekend moment voor PEC, dat in de tweede seizoenshelft voor lijfsbehoud strijdt. De ploeg van Schreuder staat met negen punten nog wel onderaan in de Eredivisie, op zeven punten van nummer vijftien RKC Waalwijk.

