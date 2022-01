Erling Haaland heeft vrijdagavond kritiek geuit op de handelswijze van Borussia Dortmund. De club uit de Bundesliga dringt er bij de begeerde topspits op aan dat hij snel een besluit over zijn toekomst neemt, tot ergernis van de hoofdpersoon zelf.

"In de laatste zes maanden heb ik ervoor gekozen om niets te zeggen uit respect voor Dortmund. Maar de club oefent druk op me uit en wil dat ik een besluit neem over mijn toekomst, terwijl ik me op dit moment gewoon op het voetbal wil focussen", zegt Haaland in gesprek met Viaplay.

Het contract van de 21-jarige Noor bij Dortmund loopt nog door tot medio 2024. Toch lijkt het niet de vraag of hij zal vertrekken, maar naar welke club hij binnenkort vertrekt. De topspits wordt in verband gebracht met verschillende Europese topclubs, waaronder Real Madrid en Manchester City.

De vele geruchten lijken geen vat te hebben op Haaland, maar wel op Borussia Dortmund. De huidige nummer twee van de Bundesliga lijkt alvast voor te willen sorteren op een eventueel vertrek van de ogenschijnlijk onhoudbare spits en vraagt duidelijkheid.

"Ik heb al vanaf het begin gezegd dat ik op mijn best ben als ik me op voetbal kan focussen, maar dat kan ik nu niet", zegt de geërgerde Haaland. "De club is nu al enige tijd druk op me aan het uitoefenen. Het wordt dus tijd om het een en ander in gang te zetten."

Haaland laat dit seizoen weer zien van onschatbare waarde te zijn voor Dortmund. De vijftienvoudig international was in achttien officiële wedstrijden tot dusver goed voor 21 doelpunten en 6 assists. Hij scoorde vrijdag nog twee keer in de eenvoudig gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Freiburg (5-1).