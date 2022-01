Borussia Dortmund blijft voorlopig in het spoor van koploper Bayern München in de Bundesliga. Mede door twee goals van Erling Haaland wonnen 'Die Borussen' vrijdag eenvoudig met 5-1 van SC Freiburg, waar doelman Mark Flekken ontbrak vanwege een coronabesmetting. In Frankrijk zegevierden Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs met OGC Nice.

Dortmund kwam al na veertien minuten spelen op voorsprong in Signal Iduna Park, waar slechts 750 toeschouwers welkom waren vanwege de coronamaatregelen. Thomas Meunier kopte knap raak uit een hoekschop van Julian Brandt.

Een kwartier later was het al 2-0 en wederom was het verdediger Meunier die zich op het scoreformulier werkte. Opnieuw was de 54-voudig international van België trefzeker met een kopbal uit een hoekschop van Brandt.

Op slag van rust maakte Haaland zijn eerste doelpunt van 2022. De Noor ontsnapte aan de aandacht van de defensie van Freiburg en werkte keurig af. Na de 3-1 van Ermedin Demirovic was het weer de beurt aan Haaland. Dit keer sloeg de spits in een snelle tegenaanval toe, wat zijn vijftiende competitiedoelpunt van het seizoen betekende.

Mahmoud Dahoud bepaalde vlak voor tijd de einstand op 5-1 voor Dortmund, waar Donyell Malen de negentig minuten volmaakte. De Oranje-international was afgelopen zaterdag ook al basisspeler toen Dortmund bij de competitiehervatting met 2-3 won bij Eintracht Frankfurt.

Door de ruime zege op SC Freiburg staat Dortmund drie punten achter op koploper Bayern München. De regerend landskampioen, die vorige week verrassend verloor van Borussia Mönchengladbach, komt zaterdag nog wel in actie tegen 1. FC Köln.

De winnende treffer van OGC Nice wordt gevierd door Pablo Rosario (tweede van rechts) en Justin Kluivert (uiterst rechts). De winnende treffer van OGC Nice wordt gevierd door Pablo Rosario (tweede van rechts) en Justin Kluivert (uiterst rechts). Foto: AP

Nederlanders winnen met OGC Nice

In Frankrijk boekten Kluivert, Rosario en Stengs met OGC Nice een zwaarbevochten zege in de Ligue 1. De nummer twee van de competitie won met 2-1 van middenmoter FC Nantes.

Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg opende in de 21e minuut de score met een rake strafschop, wat zijn zesde competitietreffer van het seizoen betekende. Op slag van rust maakte Andrei Girotto gelijk voor de bezoekers.

Door een doelpunt van Khéphren Thuram ging Nice alsnog met de zege op Nantes aan de haal, waardoor de ploeg van trainer Christophe Galtier de achterstand op koploper Paris Saint-Germain verkleinde tot acht punten.

Rosario maakte de negentig minuten vol bij Nice. Basisspeler Kluivert werd drie minuten voor tijd naar de kant gehaald. Toen stond invaller Stengs al binnen de lijnen. Hij werd in de 75e minuut ingebracht.

